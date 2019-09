Ligue des Champions (d) - Anderlecht partage à domicile contre BIIK Kazygurt

(Belga) Le Sporting d'Anderlecht a partagé 1-1 face aux Kazakhes du BIIK Kazygurt jeudi soir en match aller des seizièmes de finale de Ligue des champions féminine de football. Il s'agissait du premier match de l'histoire des Anderlechtoises à ce stade de la compétition.

Après une première période équilibrée tant en termes de jeu que d'opportunités, ce sont les Kazakhes qui ont ouvert le score au Lotto Park. Une faute dans le rectangle de Sheryl Merchiers a en effet permis à Alina Litvinenko de donner l'avantage aux Kazakhes sur penalty (54e). Les Bruxelloises ont eu une bonne réaction et ont failli égaliser via Laura De Neve dont le coup de tête a été sauvé devant la ligne (58e). L'exclusion de Laura Rus pour deux avertissements (66e) n'a pas empêché l'équipe de Patrick Wachel de revenir au score. Sur corner, Britt Vanhamel a sauté plus haut que tout le monde et envoyé le ballon au fond des filets (71e). En fin de match, Anderlecht a couru quelques risques en contre mais a tenté de sortir victorieux de sa pelouse en se procurant plusieurs opportunités, en vain. La qualification pour les huitièmes de finale se jouera dans deux semaines au Kazakhstan (25/09) lors du match retour.