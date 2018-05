Après le soleil, le ciel nous tombe sur la tête: "Énorme orage à Waterloo, le bar est complètement sous eau!"

Il a fait plutôt chaud ce samedi en début d'après-midi, mais les nuages se sont accumulés progressivement. Au point que, dans certaines régions, le ciel nous est tombé sur la tête, comme on dit au pays des Gaulois. En début de soirée, des averses sont remontées du nord de la France et se sont abattues sur le pays, surtout sur l'ouest du Hainaut et sur le Brabant wallon. Des coups de tonnerre ont également été signalés.





Des dizaines d'intervention pour les pompiers du Brabant wallon



Des habitants ont appuyé sur notre bouton orange Alertez-nous pour nous décrire la situation. "Grosses chutes de grêle à Braine l'Alleud, impressionnant!", nous a écrit Alexandra. "On a des grêlons à Waterloo!", nous a envoyé Amandine, joignant des photos à son message.





Au total, les pompiers de la Zone de secours du Brabant wallon nous ont indiqué, vers 20h30, être mobilisés pour une trentaine d'interventions. Il s'agissait majoritairement d'inondations, mais aussi de deux incendies.



À Waterloo, toujours, un témoin nous a justement signalé un cas d'inondation dans un commerce. "Énorme orage à Waterloo, le bar est complètement sous eau!".



Sur les routes, les automobilistes ont dû redoubler de prudence face aux averses. Des passagers circulant dans un véhicule en direction de Liège sur l'autoroute E40 nous ont eux aussi envoyé des photos.







Le reste de la Wallonie moins touché



Sur Facebook, nous avons interrogé nos lecteurs pour connaître la météo dans leur région. "J'en reviens pas, ici à Rochefort il fait super doux et super calme", nous a indiqué Marie-Hélène. "Ciel très sombre, mais pas de pluie encore", nous a écrit Monique, de Theux en province de Liège. "Thuin pour le moment rien, mais ça m'étonnerait pas, j'entends des boum boum au loin", a signalé une autre personne. "Pas une goutte à La Louvière", a indiqué Agnes. "Rien pour le moment à Fernelmont", a écrit Virginie.



Contactés par nos soins, les pompiers de la Zone de secours Hainaut-Est nous ont effectivement indiqué que la situation était calme. D'après les radars météo, il semblait bien que les plus grosses averses se soient concentrées sur le Brabant wallon, Bruxelles et l'ouest du Hainaut ce samedi soir.





Un temps plus sec dimanche: vous pouvez sortir le barbeuc



Dimanche, éclaircies et champs nuageux se partageront le ciel. À l'exception de quelques ondées très localisées, le temps restera sec sur la plupart des régions. Les maxima varieront entre 14 degrés en Hautes-Fagnes et 18 degrés dans le centre. Le vent deviendra modéré de sud à sud-ouest. Une brise de nord-ouest se développera au littoral durant l'après-midi.



La nuit de dimanche à lundi, une faible perturbation traversera la Belgique d'ouest en est, provoquant essentiellement une augmentation de la nébulosité mais aussi quelques faibles pluies dans le nord-ouest. Les minima seront compris entre 5 et 11 degrés, sous un vent généralement faible de sud à sud-ouest.





La météo en début de semaine



Lundi, on note le passage d'une perturbation affaiblie. La nébulosité deviendra abondante, surtout l'après-midi, et il faudra s'attendre ici et là à quelques précipitations intermittentes. Sous un vent faible ou modéré de secteur ouest, les maxima se situeront entre 14 et 18 degrés.



De mardi à jeudi, nous bénéficierons de l'influence d'un anticyclone qui s'installera à proximité du Danemark et dirigera des courants continentaux secs et de plus en plus chauds vers nos régions. Le temps sera ensoleillé et les températures repartiront progressivement à la hausse pour atteindre des valeurs proches de 24 degrés jeudi.