Des averses hivernales et du vent à la Côte

(Belga) Dimanche après-midi, le ciel restera nuageux avec encore de nombreuses averses de pluie, de neige (fondante) ou de grésil, ponctuées de quelques coups de tonnerre, indique l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima se situeront entre 0 degré sur le relief ardennais et 6 degrés au littoral, sous un vent faible à modéré voire (assez) fort en bord de mer avec des rafales autour de 60 km/h.

Ce soir et cette nuit, quelques averses sont encore attendues, essentiellement sur l'ouest. Ensuite le temps deviendra généralement sec, sauf dans la région côtière. Les minima dégringoleront entre 4 et -4 degrés. Lundi matin, des nuages bas seront présents en de nombreux endroits et quelques averses se produiront localement. Le thermomètre affichera de 0 à 7 degrés. (Belga)