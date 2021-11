Il fera plus sec mais plus froid cette semaine, de la neige sur les hauteurs samedi

(Belga) Le temps sera gris et globalement sec samedi après-midi, avec toutefois quelques bruines locales, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Il fera relativement doux avec des maxima entre 6 et 12 degrés.

Ce soir et cette nuit, le ciel sera très nuageux avec graduellement de la pluie sur l'ouest et en fin de nuit sur le centre aussi. Les minima varieront entre 3 et 10 degrés. Dimanche, le temps sera très nuageux à couvert et même aussi parfois brumeux en Ardenne. Une zone de pluie progressera du littoral vers le sud­-est. Dans le courant de la matinée, le temps deviendra à nouveau plus sec dans l'ouest, suivi d'éclaircies, qui s'étendront vers le centre et l'est dans l'après­-midi. Quelques averses pourront à nouveau éclater dans le nord­-ouest l'après­ midi. Les maxima varieront entre 5 ou 6 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 10 degrés à la côte. Il fera plus sec mais plus froid pour le début de semaine prochaine, avec le retour des éclaircies mais aussi des gelées nocturnes. Les maxima oscilleront entre 5 et 6 degrés dans le centre du pays. Samedi prochain, une zone de précipitations active devrait traversera le pays. Il s'agira de pluie dans sa partie ouest, de pluie et neige fondante dans l'est. Sur les hauteurs ardennaises, des chutes de neige sont prévues. Les maxima s'échelonneront entre 0 degré en Ardenne, 3 ou 4 degrés ailleurs, et 7 degrés à la mer. (Belga)