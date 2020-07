L'après-midi sera maussade avant le retour du soleil en parade

(Belga) Un horizon gris et quelques gouttes de pluie résument le programme de jeudi après-midi. C'est sans compter, pour cette nuit, le retour des éclaircies! Le soleil, encore timide, sera toutefois de la partie dès vendredi.

Le ciel fait ce jeudi grise mine, accompagné de la pluie, sa grande copine. Quelques éclaircies lui donneront toutefois le bleu aux joues dans l'ouest du pays, enveloppé de 14°C en Hautes Fagnes à 19°C à l'ouest. La nuit nécessitera une petite veste: les températures baisseront jusqu'à 10 ou 11°C en Ardenne mais se maintiendront à 15°C à la Côte. Le sillon Sambre et Meuse verra, le premier, le ciel se dégager, tandis que la haute Belgique devra encore un peu mordre sur sa chique. Vendredi, le temps sera plus doux mais les nuages resteront parmi nous. Le mercure marquera 17°C en Hautes Fagnes et 24°C dans l'ouest du territoire. Éclaircies et champs nuageux entameront un ballet le soir, saupoudrés de quelques brumes ou bancs de brouillard. Les minima oscilleront entre 11°C et 15°C. Samedi, nuages et éclaircies n'auront pas fini de danser, invitant localement une ondée. Le soleil paradera toutefois dans l'ouest et l'on pourra, enfin, tomber la veste. Avec jusqu'à 21 ou 22°C en Ardenne et 26 ou 27°C dans le centre, certains pourront même faire la danse du ventre.