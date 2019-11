L'IRM lance un avertissement aux routes glissantes et au brouillard

(Belga) Des plaques de glace ou de givre pourraient se former dans la nuit de dimanche à lundi, avertit dimanche soir l'IRM qui met également en garde contre la formation de bancs de brouillard au sud du pays.

"Cette nuit, les températures chuteront rapidement et deviendront souvent négatives au niveau du sol. Des plaques de glace ou de givre pourront se former par endroits", précise l'institut météorologique. Par ailleurs, "dans la province de Luxembourg, le sud de la province de Namur et l'est de la province de Liège, les nuages bas et le brouillard réduiront parfois fortement la visibilité", ajoute-t-il. (Belga)