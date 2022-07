La super lune était bien visible cette nuit: voici les clichés que vous nous avez envoyés

Ce mercredi soir, vous étiez nombreux à observer le ciel rougeâtre : la super lune était bien visible. Le résultat de ce phénomène, ce sont des clichés magnifiques que vous nous avez envoyé via le bouton orange Alertez-nous.

Cette photo de la super lune a été prise par Laurent, dans son jardin, à Pondrôme (Beauraing).

Bernard, habitant de Jemeppe-sur-Meuse, a sorti son appareil photo pour l'occasion : "Attention, ce n'est pas la Tour Eiffel, mais le pylône de Seraing. Un sacré bon moment que j'attendais pour pouvoir mettre la Lune juste sur la pointe du pylône".

Cette scène, digne d'un tableau a aussi impressionné Eric, qui a pris ce cliché à Boncelles (province de Liège) : "Devant l’œuvre d’un peintre je dirais : Bravo l’artiste ! Devant ce panorama, je dis : Merci au Créateur. Super(be) lune" dit-il.

Une super lune est une pleine lune qui apparaît 7% plus grande et 14% plus brillante qu'une pleine lune habituelle. Ce phénomène se produit lorsque la lune est à une distance minimale de la Terre. Étant donné que cet astre tourne autour de notre planète sur une ellipse et non sur un cercle, la distance qui les sépare n'est pas toujours la même.

Lorsqu'une super lune se produit en juillet, elle est appelée "super lune des céréales", car c'est à cette période de l'année que les premières céréales peuvent être récoltées. Elle est également surnommée "super lune du tonnerre", le mois de juillet étant l'un des moins plus chauds et les plus orageux dans l'hémisphère Nord.

Une autre super lune s'est produite le mois dernier. Il s'agissait d'une "super lune des fraises" car elle a illuminé le ciel au mois de juin, période de récolte des fraises. La prochaine et dernière super lune de l'année illuminera le ciel nocturne ce 11 août.