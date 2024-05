Concours Eurovision: la Suisse remporte une édition marquée par les tensions autour d'Israël

Nemo a remporté l'Eurovision avec "The Code", une chanson très personnelle sur le fait d'être non binaire, un sacre qui clôt un concours accaparé par les tensions autour de la participation israélienne, en pleine guerre dans la bande de Gaza.

Avec sa veste à plumes roses et rouges et sa jupe satinée rose, Nemo a obtenu les faveurs des jurys avec 365 points, mais aussi séduit le public qui lui en a rapporté 226, lui permettant avec 591 points de dépasser le favori croate, Baby Lasagna et ses 547 points. L'Ukraine a terminé troisième (453 points) et la France quatrième (445 points).

Dans la salle de spectacle, la performance de la candidate israélienne a été accueillie sous un mélange de huées et de bravos, avant de poursuivre dans le calme. A l'extérieur, les policiers, présents en nombre, ont dispersé une centaine de manifestants propalestiniens dont Greta Thunberg, plus connue pour ses prises de positions sur le climat mais qui a récemment multiplié les messages sur la question.

Pour assurer la sécurité de l'événement - et des 100.000 fans de 90 pays - la police de Malmö a mobilisé des renforts de tout le pays scandinave mais aussi du Danemark et de Norvège. Dans les rues de la troisième ville de Suède, qui compte la plus importante communauté d'origine palestinienne du pays, plus de 5.000 personnes, selon la police, ont défilé dans le calme pour protester contre la participation d'Israël. "Nous ne sommes pas contre l'Eurovision, mais contre la participation d'Israël à l'Eurovision. Nous ne voulons pas de sa représentante à Malmö (...) à cause de ce qui se passe à Gaza", a résumé Ingemar Gustavsson, un retraité suédois.

Les syndicats de la chaîne de télévision publique flamande VRT ont brièvement interrompu la retransmission samedi soir pour diffuser un message condamnant des "violations des droits de l'homme par l'Etat d'Israël", comme il l'avait fait jeudi lors de la deuxième demi-finale.

A la mi-journée samedi, l'Union européenne de radio-télévision (UER), qui chapeaute le concours, a par ailleurs annoncé l'exclusion du participant néerlandais Joost Klein après le dépôt d'une plainte par une membre de l'équipe de production. Une enquête de police est en cours. Le diffuseur néerlandais Avrotros a expliqué que son candidat, qui avait dit souhaiter ne pas être filmé, avait eu un "mouvement menaçant" vers une cadreuse jeudi soir. Son exclusion n'a rien à voir avec les signes de protestation qu'il avait eu contre la participation de l'Israélienne, a dit l'UER.