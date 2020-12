La tempête Bella balaie le pays: des premiers dégâts signalés

La perturbation associée à la tempête "Bella traverse cet après-midi le pays. Petit tour des régions et des dégâts signalés:

Dans le Brabant wallon par exemple, les pompiers sont inondés d'appels téléphoniques depuis dimanche en début de matinée en raison des vents violents qui soufflent sur leur territoire. "Les sollicitations ont commencé à affluer au dispatching de notre zone dès le lever des habitants", indique un responsable de la centrale brabançonne. La plupart des demandes, au moins plusieurs dizaines, concernent des arbres menaçant de tomber et des branchages arrachés par les vents violents attribués à la tempête Bella qui sévit principalement sur les îles britanniques et affectent également la Belgique.

Le cumul de ces deux facteurs météo est pour nous une vraie catastrophe

Les régions de Braine-l'Alleud et Wavre semblent plus touchées que le reste de la province. Dans l'est brabançon, seules sept demandes d'aide ont été enregistrées, dont une pour la stabilisation d'un chalet de jardin qui risquait de s'envoler dans les environs de Jodoigne.

Dans le Hainaut, c'est à Soignies que les premiers dégâts sont signalés. Le sapin de la commune est tombé à cause de la force du vent. Les initiales de la commune, érigées sur un rond-point, sont en partie tombées aussi. Toujours dans le Hainaut, le vent a aussi fait des dégâts à Enghien où un particulier nous signale la chute du jacuzzi de ses voisins sur sa plateforme.

Dans le Hainaut encore, A Strépy-Bracquegnies (La Louvière), la toiture de l'Intermarché s'est envolée, nous fait savoir un témoin via le bouton orange Alertez-nous, photo à l'appui:

A Manage, c'est la piscine d'une particulière qui s'est envolée.



A Liège et à Bruxelles, les autorités avaient annoncé samedi la fermeture des parcs et autres bois notamment.

Les pompiers de Namur sur intervenus dimanche matin sur la E42 pour des branches tombées sur l'autoroute.

A Saint-Hubert, (province du Luxembourg), on attend durant l'après-midi des chutes de neige accompagnées de vents importants. Les services de secours se tiennent prêts. Stéphane Thiry, commandant de la zone de secours Luxembourg, a expliqué lors du RTLinfo 13 heures: "Le cumul de ces deux facteurs météo (neige et vent) est pour nous une vraie catastrophe. Le poids de la neige va engendrer de multiples interventions". Afin d'anticiper les interventions, le dispositif humain et logistique a été renforcé.

L'offensive hivernale

L'Institut royal météorologique prévoit des rafales de 80 à 100 km/h jusqu'en début de soirée sur l'ensemble du territoire belge ce dimanche. Outre le vent, l'IRM a placé les provinces de Liège, Namur et Luxembourg en alerte orange pour les conditions de circulation

