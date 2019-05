Les courants de nord-ouest frais et humides font persister la grisaille

(Belga) Lundi après-midi, la grisaille, la fraîcheur et parfois quelques pluies ou bruines domineront toujours sur une grande partie du pays, et principalement sur l'est, indique l'Institut royal de météorologie (IRM). Les éclaircies reviendront lentement dans la région côtière puis sur l'est du pays. Avec un vent modéré d'ouest, les températures ne dépasseront pas 12° à 14° en Ardenne et le long du littoral, 15° à 17° dans la plupart des autres régions, et 18° en Campine.

Lundi soir et durant la nuit, le ciel sera brumeux avec une importante couverture de nuages bas et parfois du brouillard, surtout au sud du sillon Sambre et Meuse. Quelques pluies ou bruines restent encore possibles sur l'est du pays. Des éclaircies en provenance de la France peuvent parfois déborder sur l'ouest du pays. Le vent sera faible à modéré de nord-ouest et les températures redescendront entre 8° et 12°. Mardi, la grisaille matinale se lèvera lentement et les éclaircies se propageront de l'ouest vers le centre du pays. Le ciel restera assez nuageux sur l'est avec encore la possibilité d'un peu de pluie dans les régions proches de l'Allemagne. Les températures ne dépasseront pas 12° à 15° en Ardenne et le long du littoral, et 16° à 18° dans les autres régions. Après une amélioration relative pour les journées de mercredi et jeudi, la pluie et la fraîcheur menaceront à nouveau le pays en fin de semaine.