Météo - Pas mal de soleil avant de nouvelles chutes de neige vendredi

(Belga) Le temps restera calme et sec sur l'ensemble du pays jeudi après-midi, avec un soleil souvent généreux sur le sud-est, prévoit l'Institut royal météorologique. Dans la région côtière et l'extrême ouest, quelques champs nuageux seront possibles mais seront séparés par de larges éclaircies. Dans les régions du centre, les champs nuageux seront plus nombreux; ils laisseront parfois filtrer quelques rayons de soleil. Les maxima seront compris entre 0 et -4 degrés en Ardenne, et entre 0 et 5 degrés ailleurs, sous un vent généralement faible de direction variable.

Le nuit prochaine, le temps restera sec mais les températures chuteront à nouveau sur l'est, pour atteindre des valeurs entre -4 et -12 degrés. Ailleurs, les minima seront compris entre 0 et -5 degrés. Vendredi, le ciel sera très nuageux avec des chutes de neige, parfois abondantes, sur l'ouest puis aussi le centre du pays. La zone neigeuse atteindra l'est l'après-midi. En fin de journée, les précipitations prendront la forme d'averses de neige fondante, de grésil ou de pluie, sur l'extrême ouest du pays. Les maxima seront atteints en fin d'après-midi et se situeront entre -2 et +4 degrés. Le vent sera généralement modéré à parfois assez fort, avec des rafales autour de 40 ou 50 km/h. Samedi, la zone pluvio-neigeuse achèvera de traverser notre pays en début de journée, même si quelques flocons seront encore possibles en Ardenne. (Belga)