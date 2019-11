Météo pour cette semaine: on dira PUDIQUEMENT que l'automne s'installe...

Ce lundi matin, le ciel sera très nuageux avec de la pluie par intermittence. Ensuite, à quelques averses locales près, le temps deviendra temporairement plus sec à partir de la frontière française, avec progressivement une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Dans le courant de l'après-midi, l'atmosphère deviendra plus instable avec des averses, pouvant parfois être intenses et localement ponctuées de quelques coups de tonnerre. Les maxima se situeront toujours entre 8 degrés en Haute-Fagne et 12 ou 13 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Le vent sera modéré de secteur sud à sud-ouest.

Ce soir, le ciel sera généralement très nuageux. Nous prévoyons un temps variable avec des averses (parfois intenses) et un risque de quelques coups de tonnerre.

Mardi, en matinée, de l'air froid en altitude déstabilisera l’atmosphère. La nébulosité sera alors variable avec des averses par moments. Dans l'après-midi, le temps devrait devenir plus sec sur l’ouest du pays. Les maxima oscilleront entre 5 ou 6 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne et 12 degrés en plaine. Le vent d'abord faible à modéré de secteur sud, deviendra ensuite faible de directions variables.

Mercredi, une faible zone de pluie traversera notre pays avec parfois quelques faibles pluies. Les maxima oscilleront entre 6 degrés en Hautes Fagnes à 12 degrés en plaine. Le vent sera faible à modéré d'ouest à nord-ouest.

Jeudi, une nouvelle perturbation transitera d'ouest en est sur le pays. La nébulosité sera alors généralement abondante avec des périodes de pluies. A l'arrière toutefois, le temps deviendra plus sec avec des éclaircies. Les maxima seront compris entre 5 degrés en haute Ardenne et 9 degrés dans le centre du pays. Le vent sera modéré de sud-ouest.

Vendredi, la nébulosité restera variable à abondante et le temps serait généralement sec. Les maxima seront de l'ordre de 9 ou 10 degrés dans le centre.

Samedi

Samedi, suite à la présence d'une crête mobile, le temps pourrait être temporairement plus sec sur nos régions. Maxima de l'ordre de 9 degrés dans le centre.

Dimanche, le temps devrait rester perturbé et assez frais avec des maxima de l'ordre de 8 degrés dans le centre du pays.