Prévisions météo: un puissant anticyclone promet une semaine (presque) printanière

Un peu de répit, enfin. Après des semaines de pluies et de froid, l'Institut royal de météorologie annonce une semaine presque printanière.

Ce mardi, un puissant anticyclone se développera sur la France et stabilisera notre météo. Notre pays sera situé sur le flanc nord de cet anticyclone et sera donc soumis à une masse d'air d'origine maritime encore fort humide. Il fera sec, mais nous attendons encore assez bien de nuages entrecoupés de quelques éclaircies. Les maxima varieront entre 3 degrés en Hautes Fagnes et 10 degrés au littoral. Cette nuit, il fera sec, mais encore assez nuageux, surtout sur le nord du pays. Sur le sud, nous attendons de plus larges éclaircies avec localement de brouillard givrant. Les minima seront compris entre 5 degrés au littoral et -2 degrés en Ardenne.

Mercredi, le temps restera sec. Des nuages bas seront présents surtout sur le nord du pays. Ailleurs, les éclaircies seront plus larges, mais il faudra s'attendre à des voiles d'altitude parfois nombreux dans le courant de la journée. Les maxima atteindront 3 à 4 degrés en Hautes Fagnes et jusque 9 degrés en Flandre. Le vent sera faible à modéré de secteur sud.

De jeudi à lundi, une zone de haute pression influencera favorablement notre temps. Il fera souvent ensoleillé et même assez doux l'après-midi avec des maxima de 8 à 9 degrés en Haute Ardenne et jusque 12 à 13 degrés en basse et moyenne Belgique. Localement, le mercure pourra atteindre 14 degrés vendredi et samedi. Les nuits, de faibles gelées seront possibles par endroits. Le vent de sud sera faible et parfois modéré.