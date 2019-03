Météo - Une journée marquée par des éclaircies ce mardi

(Belga) Mardi, le temps sera sec avec des éclaircies, larges en matinée, et des champs nuageux, devenant plus nombreux dans l'après­ midi, annonce l'Institut royal de météorologie. L'est restera toutefois plus dégagé.

Mardi matin, du brouillard ou des nuages bas pourraient être présents par endroits mais surtout dans les vallées ardennaises et localement sur l'extrême ouest. Après une nuit froide, marquée par de faibles gelées répandues, les températures en journée atteindront des maxima jusque 5° ou 6° sur les hauteurs, et 11° ou 12° en plaine. Le vent sera généralement faible de secteur ouest à sud­-ouest. Mardi soir et durant la nuit, le temps restera sec mais des champs nuageux dériveront depuis l'ouest. Les éclaircies pourront néanmoins rester plus larges au sud du sillon Sambre et Meuse. Les minima seront compris entre ­2° en Hautes­ Fagnes et +6° à la Côte, sous un vent souvent faible de secteur sud­ ouest. Les jours suivants, le temps sera calme mais souvent nuageux, surtout dans la moitié nord­-ouest du pays. Il y aura davantage d'éclaircies dans le sud­-est. Le soleil sera de retour partout vendredi. Les maxima iront jusque 13° ou 14° dans le centre mercredi et jusqu'à 16° ou 17° vendredi. (Belga)