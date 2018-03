Neige et verglas: fin de la vigilance renforcée sur les routes

Après avoir déjà levé la phase de pré-alerte routière samedi matin, la Cellule d'action routière du Service public de Wallonie a désormais mis fin à la phase de vigilance renforcée, indique-t-elle dans un communiqué.

En raison de prévisions météorologiques favorables, les températures devenant positives partout en Wallonie, et de bonnes conditions de circulation, la Cellule a décidé de lever la phase de vigilance renforcée. Le Centre régional de crise de Wallonie recommande néanmoins toujours aux usagers d'être prudents et de se renseigner, avant tout départ, quant aux conditions de circulation sur le réseau wallon.



La météo dans les prochaines heures

En cours d'après-midi, la nébulosité augmentera et quelques faibles pluies pourront déjà se produire dans les régions proches de la frontière française et dans le sud-est du pays. Sur les hauteurs, il pourrait même s'agir d'un peu de neige fondante ou de neige. Les maxima se situeront entre +1 degré en Hautes Fagnes à 6 ou 7 degrés en basse et moyenne Belgique. Le vent sera d'abord faible et plus tard modéré de secteur est à sud-est.



Nébulosité abondante pour la suite du week-end

Ce soir et en début de nuit, la nébulosité sera abondante avec des périodes de faibles pluies. En haute Belgique, il s’agira d'un peu de neige fondante voire même de la neige sur les hauteurs de l'Ardenne. Plus tard durant la nuit, le temps deviendra généralement sec à une averse locale près ou hivernale en Ardenne. Les minima seront compris entre +1 et +3 degrés. Le vent sera faible à généralement modéré de sud-est virera au secteur sud.

Dimanche, des nuages bas sont attendus par endroits et des visibilités seront parfois limitées en Ardenne. Ensuite, quelques éclaircies seront possibles. L'après-midi, de la pluie touchera le pays à partir de la frontière française. Les maxima seront compris entre 4 et 7 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, et entre 8 et 11 degrés ailleurs. Le vent sera modéré, d'abord de secteur sud à sud-est puis sud à sud-ouest.