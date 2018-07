Pluies, inondations au Japon: 141 morts, nouveau bilan gouvernemental

(Belga) Les inondations et coulées de boue provoquées par de très violentes précipitations dans l'ouest du Japon ont tué au moins 141 personnes, a annoncé mardi matin le gouvernement.

Au moins dix autres sont officiellement portées disparues, a précisé Yoshihide Suga, le porte-parole de l'exécutif, tandis que les médias donnaient un total bien supérieur. "Les 75.000 policiers, pompiers, soldats des Forces d'autodéfense (appellation de l'armée japonaise, ndlr) et garde-côtes font de leur mieux" pour porter secours aux sinistrés, a souligné M. Suga. Les recherches et travaux de nettoyage se poursuivent désormais sous un soleil de plomb, avec une température de 35°C prévue à l'ombre, "et ce temps ensoleillé devrait durer une semaine au moins", a ajouté M. Suga, demandant une "grande vigilance" face au risque d'insolation et de coup de chaleur, ainsi qu'aux possibles nouveaux glissements de terrain. Les trombes d'eau qui se sont abattues sur plusieurs provinces de l'ouest du Japon dans la deuxième moitié de la semaine passée ont engendré la plus grave catastrophe liée aux pluies dans l'archipel depuis plus de 30 ans. (Belga)