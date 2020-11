Prévisions météo: à quel temps faut-il s'attendre pour ce week-end?

Vendredi matin, le ciel affichera quelques bancs de brouillard (givrants) en Ardenne et en Lorraine Belge, indique l'Institut royal de météorologie (IRM). Sur la partie nord-est du pays, quelques averses localisées, éventuellement hivernales en Ardenne, sont à prévoir. En journée, le temps restera généralement sec avec des éclaircies et des passages nuageux.



En fin de journée, le ciel redeviendra plus nuageux sur l'ouest du pays. Il fera frais avec des températures qui ne dépasseront pas les 3° sur les hauteurs de l'Ardenne et 9° à la mer. Le vent sera faible à modéré d'ouest à sud-ouest, revenant au sud-sud-ouest. Vendredi soir, le ciel deviendra très nuageux avec progressivement un risque de quelques faibles pluies ou bruines. Il y aura en revanche des éclaircies sur le centre et l'est du pays. Durant la nuit, le ciel deviendra graduellement très nuageux dans toutes les régions et quelques pluies pourront se produire sur la moitié nord- ouest du pays. Les températures redescendront entre -1° à 0° en Gaume, autour de +4° dans le centre du pays et +7° le long du littoral.

Samedi, le ciel sera souvent très nuageux avec seulement quelques éclaircies en cours de journée. De temps en temps, de faibles précipitations seront possibles. Les maxima s’échelonneront de 5 degrés en Ardenne, de 10 degrés dans le centre et 12 degrés à la côte. Le vent sera modéré et en bord de mer parfois assez fort de sud-ouest.

Dimanche, la nébulosité sera abondante avec progressivement de faibles pluies depuis le nord-ouest. L'extrême sud-est du pays pourrait échapper aux précipitations. Les maxima varieront de 7 degrés en Hautes Fagnes à 12 degrés à la mer. Le vent sera faible à modéré de sud-ouest; il s'orientera temporairement à l'ouest-nord-ouest au littoral.

Lundi matin, il pleuvra probablement encore faiblement dans le sud-est alors qu dans le nord-ouest le temps sera déjà généralement sec. En journée, le temps deviendra sec partout avec une alternance de soleil et de quelques nuages. Maxima de 7 à 12 degrés sous un vent faible à modéré d'ouest à sud-ouest.

Mardi, le temps restera sec avec des éclaircies et parfois des périodes plus nuageuses. Maxima autour de 10 ou 11 degrés dans le centre et vent faible à souvent modéré de secteur sud à sud-ouest.