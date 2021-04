Les températures deviendront négatives en beaucoup d'endroits dans la nuit de dimanche à lundi et des plaques de glace ou de givre risquent de se former localement, avertit l'Institut royal météorologique (IRM) ce dimanche après-midi. En seconde partie de nuit ou lundi matin, des averses parfois hivernales gagneront le pays depuis la côte. De la neige tombera par endroits et pourrait temporairement tenir au sol.

L'IRM lance donc un avertissement jaune pour des conditions glissantes dès ce dimanche jusque lundi 7H30 pour la Wallonie et Bruxelles, à l'exception de la province de Liège où l'alerte est maintenue jusque 14H.

Les prévisions météo

Ce dimanche soir, après une dernière averse hivernale sur les hauteurs ardennaises, le temps deviendra sec dans l'intérieur des terres où le ciel se dégagera progressivement. Quelques averses en mer pourraient toutefois toucher la côte. Les températures chuteront rapidement pour atteindre des minima de -7 à -3 degrés en Ardenne, de 0 à -3 degrés sur une large partie centrale du territoire et de 0 à +3 degrés dans le nord-ouest. En fin de nuit, les averses de pluie, de grésil ou de neige fondante sur la région côtière devraient progresser dans l'intérieur des terres; elles pourraient y donner lieu à de la neige tenant temporairement au sol par endroits. Le vent, d'abord modéré de nord à nord-ouest, reviendra au secteur ouest à nord-ouest et deviendra faible dans l'intérieur du pays.

Ce lundi, le temps sera très variable avec alternance d'éclaircies et de nuages cumuliformes donnant lieu à des averses sous forme de pluie, de grésil ou de neige (fondante). Un coup de tonnerre ne sera pas exclu. Dans le courant de l'après-midi, le temps deviendra plus sec et ensoleillé dans la région côtière. Il fera assez froid pour la saison avec des maxima de 2 ou 3 degrés en Hautes-Fagnes à 7 ou 8 degrés dans le centre, sous un vent généralement modéré de secteur nord-ouest.

Lundi soir, le temps deviendra sec sur l'ensemble du pays et le ciel se dégagera rapidement. Les températures chuteront alors à nouveau avec des gelées répandues; les minima seront en effet compris entre -4 et -8 degrés en Ardenne, et entre 0 et -4 degrés ailleurs. Le vent deviendra faible de secteur ouest à nord-ouest, et plus tard de direction variable.

Mardi, la journée débutera avec de larges éclaircies et de gelées dans l'intérieur du pays. Ensuite, le temps restera ensoleillé au littoral mais, dans l'intérieur, des nuages cumuliformes se développeront et pourront conduire à l'une ou l'autre averse. Sur les hauteurs de l'Ardenne, il s'agira alors d'une averse pouvant prendre un caractère hivernal. Les maxima se situeront entre 4 degrés en Hautes-Fagnes et 9 ou localement 10 degrés dans l'ouest du pays. Le vent sera généralement faible de directions variées ou de secteur nord.

Mercredi aussi, le début de journée sera marqué par des gelées. Dans la plupart des régions, il y aura des éclaircies mais, par endroits, il pourrait également y avoir un peu de grisaille matinale. Dans l'ouest du pays, la nébulosité serait toutefois déjà plus abondante avec quelques précipitations pouvant adopter un caractère hivernal. Par après, le ciel deviendra nuageux ailleurs mais le temps restera sec à une averse près. Dans l'ouest du pays, par contre, nous retrouverons un temps sec et plus ensoleillé l'après-midi. Les maxima seront compris entre 5 degrés en Hautes-Fagnes et 9 ou 10 degrés dans le centre et l'ouest. Le vent faible et variable deviendra modéré de nord-nord-est.

Jeudi, après une nuit à nouveau froide avec des gelées dans l'intérieur, le temps restera généralement sec sous un ciel changeant entre éclaircies et nuages cumuliformes. En bord de mer ainsi que sur les hauteurs de l'Ardenne, on n'exclut pas la possibilité d'avoir une petite averse. Les maxima varieront de 5 à 10 degrés, sous un vent faible puis modéré de nord-est.

Vendredi, le temps restera sec avec des périodes ensoleillées. Les températures atteindront des valeurs de 6 à 12 degrés, sous un vent sensible de nord-est.

Samedi, le temps restera sec et deviendra ensoleillé avec des maxima de 8 à 13 degrés, voire un peu plus. Le vent sera modéré de secteur nord-est.

Dimanche, le temps restera sec et probablement le plus souvent ensoleillé même si les nuages deviendraient déjà plus nombreux dans le sud du pays. Il fera doux avec des maxima de 11 degrés en haute Belgique et 15 ou 16 degrés dans le centre. Le vent sera modéré d'est à nord-est.