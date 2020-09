Météo: nous sommes en route vers une semaine FABULEUSE

Sous l'influence de hautes pressions, de l'air sec et assez chaud devrait déterminer notre temps dans les prochains jours, jusqu'à la fin de la semaine suivante.

L'été va faire de la résistance cette fin de semaine et surtout la semaine prochaine. Après tout, il ne s'achève officiellement que le 21 septembre et il va le montrer de manière éclatante dans un futur proche, nous offrant même un pic jusqu'à 31°C. Mais avant cela, nous vous demandons encore quelques petits jour de patience avec un temps doux mais quelque peu variable..

Aujourd'hui, le temps sera souvent très nuageux mais par endroits quelques éclaircies pourront aussi se dessiner. Le risque de quelques gouttes de pluie se maintiendra mais le temps restera sec dans la plupart des régions. Les maxima resteront doux : ils seront compris entre 19 degrés en Hautes-Fagnes, 20 degrés au littoral et 23 ou 24 degrés en région de plaine. Le vent sera modéré d'ouest-sud-ouest, mais il s'orientera ensuite en journée au nord-ouest.

Jeudi, Le temps restera sec avec du soleil et des nuages en Flandre. Dans le sud du pays, il y a davantage de nuages et une averse sera possible. Les maxima oscilleront entre 17 degrés en Hautes Fagnes et 23 degrés en Lorraine Belge. Le vent sera généralement faible de nord-est.

Vendredi, le temps restera sec et deviendra ensoleillé. En Ardenne, de nombreux nuages cumuliformes se développeront en cours de journée. Les maxima se situeront entre 20 degrés à la côte et 24 degrés dans le sud-est. Le vent sera généralement faible de secteur ouest à sud-ouest.

Samedi, un faible front froid traversera le pays depuis le nord-ouest. Il faudra s'attendre à une nébulosité temporairement plus abondante avec un risque de quelques gouttes locales. Les maxima seront compris entre 18 degrés à la mer et 22 degrés en Lorraine Belge, sous un vent modéré d'ouest virant au nord-ouest.

Dimanche

A partir de dimanche, les conditions météorologiques vont s'améliorer. Il fera sec et ensoleillé avec des maxima de 20 à 24 degrés.

Lundi, il fera chaud et ensoleillé. Les maxima seront compris entre 26 et 30 degrés voire localement plus, sous un vent modéré de sud-est.

Mardi, le temps restera ensoleillé avec des maxima qui tendront vers les 30 degrés ou un peu plus.