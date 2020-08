Prévisions météo: tout le pays sauf la Côte en alerte chaleur pour plusieurs jours avec jusqu'à 37°C attendus samedi

Ce mercredi restera respirable. Le temps sera certes chaud et ensoleillé, mais c'est demain qu'on assistera à une envolée du mercure qui devrait dépasser allègrement la barre des 30°C jeudi et les jours suivants, prévoit l'Institut Royal Météorologique. Ce qu'il ne prévoit pas encore, c'est la fin de cette vague de chaleur.

Aujourd'hui, les maxima se situeront ce mercredi entre 24°C à la mer, 28°C sur le centre et 29°C en Campine. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur sud-sud-ouest. Une brise de mer pourra se former au littoral en fin d'après- midi. Cette nuit, il fera calme et sec sous un ciel presque serein, avec des minima de 12 à 17°C.

Jeudi : 33°C

Le temps sera très chaud et ensoleillé avec quelques rares voiles d'altitude et des maxima entre 31 ou 32°C sur de nombreuses régions et même jusqu'à 33°C en Campine. Il devrait faire au maximum 18°C la nuit.

Vendredi : 35°C

De nouveau un temps très chaud quasiment sans nuage et avec un vent faible. On attend 30°C à la mer et jusqu'à 35°C en Campine. La nuit, on attend maximum 19°C.

Samedi : 37°C

Si les nuages seront plus présents, le mercure continuera de monter, sauf au littoral où on attend 28°C. Dans les terres, des maximas de 37°C sont attendus en Campine. La nuit, une pointe à 21°C pourrait être atteinte.

Dimanche : 35°C

La chaleur restera de mise avec 35°C attendus en Campine et en Gaume. La côte belge sera elle épargnée avec seulement 24°C. Dans le courant de la journée, le nuages pourraient se charger et des averses orageuses locales pourraient se former. Ce sont pas moins de 22°C maximum qui sont attendus la nuit.

Lundi : 36°C

Comme dimanche, chaleur et averses orageuses possibles sont au programme. Le thermomètre ira de 28°C à la mer à 36°C en Campine, et jusqu'à 22°C la nuit.

Mardi : 36°C

Mardi devrait être une copie de lundi, avec un vent plus faible et 29°C à la mer pour toujours 36°C en Campine.

Alerte jaune... en attendant l'orange

L'IRM a placé tout le pays à l'exception de la Côte en alerte jaune chaleur depuis ce matin et jusqu'à au moins samedi soir. Mais l'alerte devrait être prolongée les jours suivants et l'IRM explique qu'un passage au niveau orange est possible.

Le niveau jaune signifie que les règles suivantes minimales devraient être appliquées aux personnes âgées et affaiblies : les faire boire davantage et ne pas les laisser en plein soleil.

Le niveau orange, lui, réclame l'application des règles suivantes : boire régulièrement, se vêtir légèrement, passer ses journées dans des endroits frais, se conformer aux règles habituelles de santé, fractionner les portions alimentaires, éviter la chaleur extérieure en fermant portes et fenêtres.

Le niveau rouge, lui, est déclenché lors d'une vague de chaleur durant laquelle une température maximale moyenne de plus de 35°C (ou un jour à plus de 40°C) est attendue. Il n'en est pas question à ce stade.

