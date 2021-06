Prévisions météo: un dimanche MAGNIFIQUE, et après?

Aujourd'hui, la journée sera ensoleillée avec tout au plus quelques cumulus sur l'extrême ouest et le nord-ouest du pays. Les maxima seront compris entre 20 degrés en Hautes-Fagnes et 25 degrés en Campine. Le vent sera faible de secteur nord-est. A la mer il sera d'abord localement de direction variable puis plus tard parfois modéré.

La nuit suivante sera calme et étoilée. Les minima se situeront entre 6 ou 7 degrés dans les cantons de l'Est à 13 degrés à Bruxelles, sous un vent faible qui virera de secteur nord-est au secteur sud-est.

Lundi, le temps restera calme et ensoleillé. Les maxima oscilleront entre 21 ou 22 degrés sur les plages et 29 ou 30 degrés en Campine. Le vent sera généralement faible et s'orientera à l'ouest.

Mardi, le temps sera assez ensoleillé. Toutefois, des champs nuageux seront par moments plus nombreux mais le temps restera généralement sec. Les maxima se situeront entre 24 et 28 degrés mais à la côte, une brise de mer modérée de nord-nord-est s'établira l'après-midi et limitera les températures à 21 ou 22 degrés. Dans l'intérieur, le vent sera d'abord faible puis faible à modéré de nord-nord-est.

Mercredi, la journée sera encore bien ensoleillée même si, avec la nébulosité qui augmentera en cours d'après-midi, une averse(orageuse) ne sera pas exclue localement. Il fera particulièrement chaud avec des maxima de 27 à 33 degrés. Le vent deviendra faible de secteur sud puis de direction variable.

Jeudi, la journée débutera par un temps généralement sec avec des éclaircies et des champs nuageux. En cours de journée, la nébulosité augmentera et des averses orageuses éclateront. Il fera encore très chaud puisque les températures atteindront des valeurs de 23 degrés à la mer à localement 32 degrés dans l'est du pays. Le vent sera modéré de secteur sud devenant faible de directions variable dans l'après-midi.

Vendredi, la nébulosité sera variable à abondante avec des périodes de pluie ou d'averses, éventuellement accompagnées de quelques coups de tonnerre. Maxima de l'ordre de 25 degrés dans le centre.