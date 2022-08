Un samedi tout en douceur avant une nouvelle hausse des températures

(Belga) Soleil et passages nuageux se partageront le ciel samedi après-midi, sauf à la mer où il brillera largement, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Le thermomètre marquera 19°C en Haute Belgique, 20 ou 21°C à la Côte et jusqu'à 23°C ailleurs sous un vent faible à modéré.

Le ciel s'ouvrira en soirée pour laisser apparaître quelques étoiles, sous des minima compris entre 6°C en Haute Belgique et 12°C dans les grandes villes. Dans certaines vallées ardennaises, les températures pourront plonger de quelques degrés supplémentaires mais resteront dans les valeurs positives. Dimanche, le mercure entamera une nouvelle ascension. Les maxima oscilleront entre 20 ou 21°C en Hautes Fagnes et à la mer, 25 ou 26°C dans le centre et jusqu'à 27°C éventuellement en Gaume. Le vent sera faible à par moments modéré. Les Belges profiteront encore d'une nuit douce, avec des minima de 9 à 14°C, voire moins localement. Quelques nuages pourraient moutonner comme un ciel de Magritte. Lundi marquera le début d'une semaine chaude, avec de 23°C sur les hauteurs de l'Ardenne à 27°C dans le centre et même 28°C en Lorraine belge. Mardi, le mercure grimpera jusqu'à 30°C, tandis que la journée de mercredi affichera jusqu'à 32°C. Jeudi gagnera encore un degré de maxima et le thermomètre s'affolera vendredi à 35°C en de nombreux endroits, annonce l'IRM.