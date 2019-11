Un temps sec mais froid pour le reste de la semaine

(Belga) La nébulosité sera variable mardi après-midi, avec encore un risque d'averses sur l'est et le nord-est. Le temps deviendra ensuite généralement sec, avec des maxima de 1 à 8 degrés. Il gèlera partout la nuit prochaine, avec des minima variant entre -1 et -8 degrés. Mercredi, l'Institut royal météorologique prévoit un temps sec avec de larges éclaircies mais toujours frais, avec des maxima entre +1 et +6 degrés.

Après la dissipation de l'éventuelle grisaille matinale, le temps sera aisin sec mercredi matin, avec souvent de larges éclaircies. Toutefois, sur le nord-est et l'est, les nuages pourront devenir temporairement plus nombreux. Les températures maximales seront comprises entre +1 degré en Hautes-Fagnes et +6 en plaine. Le vent sera d'abord faible de sud-est, devenant en cours de journée faible à modéré de sud-est à est. Jeudi, de larges éclaircies seront encore possibles en matinée. L'après-midi, les nuages se feront plus nombreux depuis la France mais le temps restera sec. Les maxima se situeront entre 3 degrés en Hautes-Fagnes et 9 degrés en plaine. Le vent sera faible à modéré. Vendredi, les éclaircies alterneront avec des périodes plus nuageuses mais, en de nombreux endroits, le temps restera sec. Il y aura toutefois un risque de faibles précipitations sur l'est du territoire. Les maxima s'échelonneront entre 6 et 10 degrés. Le vent sera à nouveau modéré. (Belga)