Cinq projets retenus par la SRIW en matière de matériaux et systèmes de construction

La Société régionale d'investissement de Wallonie (SRIW) a dévoilé vendredi à Suarlée les cinq lauréats de son appel à projets en matière de matériaux et systèmes de construction. Le ministre wallon de la Recherche et de l'Innovation, Willy Borsus (MR), était présent pour l'occasion.

C'est le troisième appel à projets lancé dans le domaine par la SRIW. Soutenus à hauteur de 100 millions d'euros, les projets retenus doivent permettre d'accélérer la transition énergétique wallonne en favorisant une économie circulaire et neutre en carbone. Stabilame, une société spécialisée dans la création de maison en bois basée à Couvin, se voit octroyée 5 millions d'euros en vue du développement et de l'optimisation de ses capacités de production. Duty Logistic, joint-venture de Wanty et Dufour, 12 millions d'euros pour la création d'un centre de tri de déchets dans le Hainaut. Degotte, société spécialisée dans la vente et la location de modules 3D multi-matériaux, 8,5 millions d'euros pour la création d'un nouveau site de production en province de Liège. Isoproc, plus de 25 millions d'euros pour la création d'une usine de production de matériaux d'isolation thermique et acoustique à base de fibres biosourcées. Et enfin, 2Valorise, 39 millions d'euros pour la mise en place d'une usine de production d'isolation biosourcée au départ de rémanent de compostage. Les investissements seront réalisés sur la période 2022-2024. Ils devraient mener à la création de quelque 200 emplois directs.