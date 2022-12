Coronavirus - Plus de 1.200 personnes porteuses du coronavirus hospitalisées en Belgique

(Belga) Il y a désormais plus de 1.200 personnes porteuses du coronavirus hospitalisées en Belgique, ressort-il des chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano mis à jour vendredi matin.

Du 2 au 8 décembre, les hôpitaux du pays ont admis quotidiennement 80 malades du Covid, un nombre en augmentation de 15% par rapport à la semaine précédente. Actuellement, 1.203 personnes porteuses du virus sont hospitalisées (+26%). Parmi celles-ci, 53 sont soignées aux soins intensifs (+10%). Entre le 29 novembre et le 5 décembre, en moyenne 1.174 contaminations ont été enregistrées chaque jour, en hausse de 21% par rapport aux sept jours précédents. Durant cette période, plus de 7.500 tests ont été effectués quotidiennement (+10%), dont 16,7% se sont révélés positifs. Chaque jour, 3,7 personnes en moyenne sont décédées des conséquences d'une infection par le coronavirus (-10%). Depuis le début de la pandémie en Belgique, en mars 2020, plus de 33.100 décès dus au Covid-19 ont été enregistrés. Le taux de reproduction du virus s'établit quant à lui à 1,11. Lorsqu'il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à s'accélérer. L'incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint 130 sur 14 jours. (Belga)