Démission de Jean-Claude Marcourt suite à l'affaire du greffier du parlement: il s'exprimera sur RTL info à 7h50

Le Bureau du parlement de Wallonie ne tient plus qu'à un fil. L'affaire du greffier, accusé notamment de harcèlement et de mauvaise gestion financière, a eu raison de son président, Jean-Claude Marcourt (PS), qui s'exprimera à 7h50 en exclusivité sur RTL info. Il a fait le premier pas en se disant "disponible pour démissionner spontanément", mais il refuse de le faire seul ; ce doit être pour lui "un processus collectif", comme il a déjà pu le dire à nos confrères du journal Le Soir. Il explique aussi qu'il est "droit dans ses bottes" et évoque une responsabilité collective (et qui remonte à plusieurs années) dans le dossier.

Dès 7h50, Jean-Claude Marcourt, 66 ans et dont la riche carrière politique touche à sa fin (il redeviendra simple député prochainement) s'exprimera pour la première fois auprès d'un média audiovisuel, pour RTL info, à 7h50. Il répondra aux questions d'Antonio Solimando :