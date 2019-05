Elections 2019: "Il y a toujours un peu de trac" pour Charles Michel (vidéo)

Le premier ministre sortant Charles Michel (MR) et sa compagne Amélie Derbaudrenghien, enceinte de leur deuxième enfant, se sont rendus dimanche à 08h30 dans un bureau de vote de Limal (Wavre), dans le Brabant wallon.

"Je suis détendu car la campagne a eu lieu et maintenant, ce sont les électeurs qui vont décider", a-t-il déclaré au micro de notre journaliste. "Il y a toujours un peu de trac quand on attend les résultats. On attend les signaux qui vont être envoyés par les électeurs. Je n’ai pas de pronostic ou de pressentiment. Quoiqu’il décident, les électeurs ont toujours raison. Je me réunirai ce soir avec mes collègues du MR pour analyser les résultats."

Charles Michel est ainsi apparu souriant devant la presse à la sortie de l'isoloir. Il est attendu au siège du MR à Bruxelles en soirée pour prononcer un discours.