Gouvernement De Croo: qui est Eva De Bleeker, nouvelle secrétaire d'Etat?

Eva De Bleeker, échevine à Hoeilaart et devenue, l'an dernier, première suppléante de la liste Open Vld aux élections européennes, sera secrétaire d'Etat dans le gouvernement fédéral d'Alexander De Croo.



Présidente des Femmes Open Vld, Mme De Bleeker a travaillé, en parallèle de son mandat local, comme fonctionnaire à la Commission européenne au cours des dernières années, spécialisée en commerce et en énergie. Elle a étudié le commerce à la VUB et à Berlin, avant d'obtenir un master en International Political Economy à l'université anglaise de Warwick.