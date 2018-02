JO 2018 - Kim Meylemans garde sa pugnacité malgré une préparation difficile

(Belga) Kim Meylemans n'a pas convaincu lors des séances d'entraînement sur la piste olympique de skeleton du Centre Olympique de glisse de Pyeongchang. Avec le début de la compétition qui se présente, elle demeure combative. "Si je ne fais pas d'erreur, je serai dans le coup."

Meylemans a pu effectuer une troisième et une quatrième descente de la piste du Centre Olympique de glisse, mardi. A l'issue de cet entraînement, elle s'est plainte des difficultés qu'elle continue de rencontrer dans certains virages. Particulièrement le virage 2 lui donne beaucoup de maux de tête. "Aujourd'hui, c'est la dernière journée d'entraînement et nous avons encore beaucoup de travail à faire", a déclaré mercredi la skeletonneuse de 21 ans. "Le plus important, c'est le virage deux. Si je peux le prendre correctement, j'ai un gros avantage au départ. C'est la première priorité aujourd'hui, ainsi que les essais de runners (les patins métalliques, ndlr)." Vendredi commence la compétition à Pyeongchang à 20h20 heures locales (12h20 en Belgique). "Je me suis très bien préparée pour ce soir-là", a ajouté Meylemans. "Je fais toujours mes exercices physiques vers 21h30. J'ai vu très peu de compétiteurs dans le gymnase en même temps, donc j'espère que cela m'apportera un avantage. Je serai plus éveillée que les autres." Meylemans n'a pas connu une préparation sans faille, mais elle en a tiré sa force. "Lors des semaines où les entraînements ont été les plus difficiles, j'ai généralement fait mes meilleures courses. C'était le cas lors de la Coupe du monde à Whistler, où j'ai terminé cinquième. Ce n'est pas encore fini. Il y a quatre descentes, c'est long. Hier, j'ai eu la preuve que si j'avais un moins bon jour, je n'avais aucune chance. Mais si les autres font des erreurs et pas moi, et c'est ce que je vais faire, alors je serai de nouveau dans le coup. Je vais tout donner." . (Belga)