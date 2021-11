L'application du CST en Wallonie jugée illégale: le gouvernement Di Rupo ira en appel

(Belga) La décision du tribunal de première instance de Namur relative au décret wallon portant sur l'utilisation du Covid Safe Ticket n'annule pas celui-ci et le CST reste donc d'application en Wallonie, a indiqué par communiqué mardi soir le gouvernement wallon.

Celui-ci dit avoir pris acte de la décision du tribunal de première instance de Namur relative à ce décret. Toutefois, la Wallonie a décidé d'interjeter appel de cette décision dès mercredi matin, a ajouté le porte-parole du gouvernement wallon. Le tribunal de première instance de Namur a constaté, en référés, l'illégalité du Covid Safe Ticket (CST) en Wallonie, a annoncé mardi l'association de défense des droits fondamentaux et libertés "Notre bon droit", à l'origine de l'action. Selon cette dernière, la Région wallonne a été condamnée à mettre un terme à cette illégalité apparente dans un délai de 7 jours, sous peine d'astreinte de 5.000 euros par jour de retard. Dans son ordonnance, le tribunal constate notamment la "contrariété apparente" du décret wallon du 21 octobre dernier relatif à l'usage du CST et au port du masque au droit supranational de l'Union européenne et son apparente violation du principe de légalité. Il constate également que ces diverses normes semblent contrevenir au principe de proportionnalité des mesures restrictives de liberté au regard des buts poursuivis. Le tribunal condamne dès lors la Région wallonne à prendre toutes les mesures qu'elle estimera appropriées pour mettre un terme à cette situation d'illégalité apparente de l'usage du CST en Wallonie, au préjudice des parties demanderesses, sous peine d'une astreinte de 5.000 euros par jour de retard exigeables au-delà d'un délai de 7 jours à dater de la signification de l'ordonnance.