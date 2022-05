La Flandre impose des panneaux solaires à 2.500 entreprises

(Belga) Les 2.500 entreprises les plus consommatrices d'électricité de Flandre devront disposer d'ici 2025 de panneaux solaires pour produire une partie de leur électricité, a décidé vendredi le gouvernement flamand sur proposition de la ministre de l'Environnement, Zuhal Demir. L'obligation s'appliquera également à 700 bâtiments publics. Les modalités techniques seront définies dans les semaines qui viennent.

La mesure s'inscrit dans l'ambition européenne de s'affranchir de la dépendance au gaz russe et d'accélérer la production d'énergie renouvelable. Selon la ministre, il demeure un grand potentiel inutilisé sur les toits des bâtiments. "Le gouvernement flamand a fait le choix d'obliger les propriétaires de grands bâtiments à prendre leurs responsabilités après des années d'incitation financière. Pas parce que nous sommes des fans des contraintes mais parce que nous voulons atteindre plus rapidement notre indépendance à l'égard du gaz", a-t-elle expliqué. L'exécutif souhaite que les 2.500 plus grands consommateurs d'électricité -soit les entreprises qui consomment annuellement plus de 1.000 MWh- utilisent d'ici juillet 2025 des panneaux solaires pour produire eux-mêmes une partie de leur électricité. Pour les 700 bâtiments publics qui seront également concernés, le seuil de consommation est placé à 500 MWh. (Belga)