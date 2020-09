La Première ministre demande aux Belges de maintenir leurs efforts contre le coronavirus: "Nous sommes la solution" (vidéo)

Dans une allocution filmée depuis le 16 rue de la loi, la Première ministre Sophie Wilmès appelle les citoyens belges à prendre au sérieux les derniers chiffres relatifs à la situation sanitaire de notre pays. "Les contaminations augmentent de manière importante", rappelle la Première ministre qui précise que c'est le cas "partout en Europe" et que cette situation n'est pas une surprise au vu de la reprise de certaines activités telles que "la rentrée scolaire" et "le retour des vacances".

La Première ministre a évoqué les difficultés et les succès que la Belgique a connus et traverse encore dans cette lutte contre le virus. Elle affirme "comprendre" que la lassitude puisse s'installer. "L'incertitude est démotivante", a-t-elle estimé. Alors que des milliers d'étudiants retournent à l'université et dans les hautes écoles, alors que le beau temps peut donner envie aux uns et aux autres de se rassembler, peu importe leur âge, Sophie Wilmès a insisté sur la poursuite des efforts: "Il est fondamental de continuer à limiter les contacts rapprochés, et surtout, surtout, ne pas prendre part à des activités qui enfreignent les règles sanitaires", a dit la Première ministre.

"N'oublions pas que chacune et chacun d'entre nous peut participer à la solution. En fait, nous sommes la solution", a insisté la Première ministre, avant de rappeler les règles sanitaires à respecter et l'importance que leur suivi revêt. "Le travail abattu est colossal mais il est loin d'être terminé. (...) Nous devons tous, œuvrer chaque jour à éviter de devoir reprendre des mesures plus radicales. Dès à présent, et pour de longs mois encore notre avenir est entre nos mains. Chacun est indispensable pour traverser cette épreuve. Prenez soin de vous, et surtout, prenez soin des autres. Merci".