Le cdH demande à être reconnu comme un groupe politique au parlement bruxellois

(Belga) La députée Céline Frémault a déposé auprès du président du parlement bruxellois Rachid Madrane une requête officielle du cdH visant à être reconnu comme un groupe parlementaire moyennant une modification du règlement de l'assemblée, rapporte samedi le journal Le Soir.

Le cdh demande que le seuil d'éligibilité à la reconnaissance comme groupe politique passe de 10 à 5%, un taux plus conforme à la réalité observée dans d'autres assemblées. Paradoxalement, le CD&V ou Agora, dans le groupe linguistique flamand du parlement bruxellois, sont, eux, reconnus comme groupes politiques, le pourcentage de 10% ne s'appliquant que sur les 17 députés néerlandophones siégeant au parlement bruxellois. La qualité de groupe politique permet notamment l'octroi d'une dotation, de bureaux et de collaborateurs. Les élus cdH n'excluent pas une action en justice s'ils n'obtiennent pas gain de cause. Dans une réaction, le chef de groupe PS Ridouane Chahid a estimé inacceptables les "menaces" ainsi proférées dans les médias avant même que la discussion puisse être menée dans les instances concernées. Sur le fond, il a par contre dit pouvoir "entendre le souhait du cdH de vouloir être reconnu à fin de pouvoir bénéficier de la dotation et de la mise à disposition de bureaux afin de leur permettre un travail parlementaire dans de bonnes conditions". (Belga)