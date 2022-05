Le gouvernement wallon a besoin de 800 millions d'euros pour clôturer son budget: va-t-il aller les chercher dans le portefeuille des Wallons?

Le gouvernement wallon a terminé son conclave budgétaire. Il devait trouver un peu plus de 500 millions pour 2022. 800 millions d'euros seront finalement dégagés au siège du gouvernement wallon. Notre journaliste politique Antonio Solimando nous explique comment le gouvernement wallon compte procéder pour se procurer cette somme.

C'est dans les poches de son administration et des différents organismes publics wallons puisque sur les 800 millions d'euros d'efforts annoncés, il y a par exemple 400 millions d'économies qui seront faites en réduction de dépenses. L'administration va être notamment mise à contribution. On va aller chercher par exemple 100 millions dans les caisses de ces organismes publics wallons comme le Forem et sa trésorerie. On va aussi leur demander de réduire leurs investissements.

"Sur les 800 millions d'efforts fournis, il y a 300 millions de recettes nouvelles. Aucune nouvelle taxe n'a officiellement été annoncée par le gouvernement. Par contre, il y a dans ces recettes nouvelles, un fonds de solidarité qui est versé par l'Union européenne. Cette solidarité intervient suite aux inondations que la Wallonie a vécues l'été dernier. Les ministres ont aussi été invités à faire des efforts en ne proposant plus aucun nouveau projet coûteux d'ici la fin de la législature, ce qui permet au gouvernement de communiquer aujourd'hui en disant que l'effort financier réalisé va permettre de réduire le déficit plus que ce qu'on attendait et de maintenir une trajectoire vers un retour à l'équilibre en 2024, sauf que certaines dépenses qui ont été annoncées aujourd'hui ne sont clairement pas comptabilisées dans le budget. Elles sont en surplus, comme par exemple l'accueil des réfugiés ukrainiens, le plan de relance, des coûts liés aux inondations et donc c'est un peu comme un crédit à la consommation si vous voulez. Le gouvernement continue à contracter malgré tout des dépenses hors budget ce qui fait dire aussi à l'opposition, dont font partie les engagés notamment que ce budget est "dans le brouillard", qu'il relève "d'un bricolage" ou "d'un tour de passe-passe"...", détaille notre journaliste.