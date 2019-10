Le ministre de l'Intérieur Pieter De Crem n'est pas candidat à la présidence du CD&V

(Belga) Le ministre de l'Intérieur, Pieter De Crem, aussi bourgmestre d'Aalter, n'est pas candidat à la présidence du CD&V, confirme-t-il sur Facebook dimanche soir, veille de la clôture des candidatures du parti démocrate chrétien flamand.

"Je crois que, dans la structure actuelle du parti, le CD&V n'est pas encore mûr pour ma vision concernant son positionnement et sa raison d'être (pertinente). Ce sera peut-être le cas à l'avenir ", annonce M. De Crem. Il assure qu'en tant que ministre de l'Intérieur et bourgmestre il continue via mon action politique à défendre l'identité des chrétiens-démocrates. Les candidatures pour l'élection d'un nouveau président au CD&V, pour succéder à Wouter Beke, sont ouvertes jusque lundi matin. Sept candidats se sont déjà manifestés: Katrien Partyka, Vincent Van Peteghem, Raf Terwingen, Sammy Mahdi, Walter De Donder, Joachim Coens et Christophe Vermeulen. (Belga)