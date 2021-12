Les députés Ecolo demandent au Premier ministre l'annulation de la fermeture des lieux culturels

(c) Belga

Le comité de concertation a décidé hier de (re)fermer les lieux culturels de manière préventive à partir de dimanche, craignant un emballement des contaminations Covid à cause du nouveau variant Omicron, plus contagieux (il représente désormais 33% des infections en Belgique) que le variant delta. La mesure est critiquée par les acteurs du monde culturel évidemment mais aussi par les experts scientifiques eux-mêmes ainsi que certains partis d'opposition. Plus étonnant, le parti Ecolo, pourtant membre du gouvernement, demande également au Premier ministre de revenir sur cette mesure.