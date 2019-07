Patrick Dewael remplacé par la première échevine à la tête de Tongres

(Belga) Après son élection à la présidence de la Chambre, Patrick Dewael (Open Vld) a fait un pas de côté à Tongres, ville dont il est le bourgmestre. C'est la première échevine An Christiaens (CD&V) qui le remplace.

Ce passage de témoin découle du décret flamand sur la gouvernance locale adopté en fin de législature passée. Patrick Dewael reste bourgmestre en titre mais, tant qu'il préside la Chambre, c'est An Christians qui fera fonction. "Cette situation durera jusqu'à ce qu'un gouvernement soit formé. Dans l'intérêt du pays, j'espère que ça ira le plus vite possible", a-t-il commenté. (Belga)