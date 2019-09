S&P confirme la note de la Région bruxelloise: AA

(Belga) Le bureau de notation Standard & Poor's (S&P) a confirmé vendredi soir l'évaluation de la Région bruxelloise en matière de solvabilité, à AA. "Avec cette note, la Région bruxelloise a un gouvernement fiable et est un lieu où il fat bon investir", a commenté le ministre bruxellois des Finances et du Budget, Sven Gatz (Open Vld).

S&P a motivé son évaluation positive par le niveau d'endettement modéré de la Région et son équilibre budgétaire annoncé, tout en maintenant le plafonnement à 500 millions d'euros des investissements stratégiques destinés à renforcer la croissance en dehors de l'objectif budgétaire. Le bureau de notation souligne que la Région dispose d'une gestion financière très proactive, avec une forte capacité à faire face aux obligations financières et permettant de contrôler la dette. Pour le ministre Gatz, ceci est dû à son prédécesseur, Guy Vanhengel (Open Vld). Il promet de maintenir la note bruxelloise, car elle "détermine les conditions dans lesquelles la Région peut emprunter sur le marché des capitaux." AA est la 3e note de S&P, après AAA et AA+. Elle correspond à une qualité de crédit très élevé.