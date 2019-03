Suspicion de fraude électorale à Neufchâteau: Dimitri Fourny annonce qu''il mettra un terme à sa carrière parlementaire

Le député-bourgmestre de Neufchâteau Dimitri Fourny (cdH) a annoncé, dimanche midi dans une courte déclaration à la presse, qu'il mettrait un terme à sa carrière parlementaire au lendemain des élections du 26 mai prochain afin de "mieux défendre son honneur". Il n'a toutefois pas évoqué directement son mandat de bourgmestre.

Cette annonce fait suite à son inculpation dans un dossier de suspicion de fraude électorale lors du scrutin communal du 14 octobre dernier à Neufchâteau par le biais de procurations litigieuses concernant des résidents d'un home pour personnes âgées de la commune. Dimitri Fourny affirme n'avoir rien à se reprocher.





"Mon entourage est secoué"



Ce dernier explique avoir réuni ses proches ces dernières heures. "Ils sont secoués et subissent les conséquences de tout cet emballement. Ce que nous vivons aujourd'hui est simplement insupportable et injuste.Voilà pourquoi, j'ai décidé de me concentrer prioritairement à tout mettre en œuvre pour rétablir mon honneur", a annoncé Dimitri Fourny.

Le président du cdH Maxime Prévot a été informé dimanche matin de cette décision. Pressenti pour emmener la liste du parti pour les élections régionales en province de Luxembourg, Dimitri Fourny précise qu'il ne sera pas candidat aux élections régionales ni fédérales. Le député-bourgmestre avait pourtant annoncé il y a quelques jours qu'il désirait se présenter au scrutin régional du 26 mai.

Il est donc revenu sur cette annonce dimanche, dans une brève conférence de presse tenue symboliquement à la Vallée du Lac à Neufchâteau, actuellement en complète rénovation.

"C'est un projet pour lequel je me bats depuis des années, c'est précisément pour de telles réalisations que je me suis engagé en politique", selon lui. Jusqu'au 26 mai, l'élu centriste restera député wallon mais il met dès à présent son mandat de chef de groupe au parlement de Wallonie à disposition de son président de parti. "Je continuerai à investir toutes mes forces et tout mon temps pour les habitants de ma commune, ma passion, Neufchâteau", a-t-il conclu, sans autre commentaire.





Dimitri Fourny toujours bourgmestre de Neufchâteau

Actuellement, Dimitri Fourny est toujours bourgmestre de Neufchâteau en affaires courantes. Le scrutin communal d'octobre 2018, qui avait vu une victoire de sa liste "Agir Ensemble", n'ayant pas été validé par le gouverneur du Luxembourg, le nouveau conseil communal n'a pas été installé en décembre dernier.

Le gouverneur n'avait pas pu valider le scrutin, et examiner les réclamations introduites par les listes concurrentes à celles du député-bourgmestre, car il n'avait plus accès aux documents déjà saisis par la justice en raison de l'instruction judiciaire pour suspicion de fraude électorale.

Invité sur le plateau de l'émission "C'est pas tous les jours dimanche", Benoît Lutgen a dit "respecter" la décision de Dimitri Fourny. Découvrez ci-dessous sa réaction complète en vidéo: