Un accord sur la prolongation de deux réacteurs nucléaires est tout proche: "On garantit ainsi la sécurité d'approvisionnement"

Alors que le président du MR, Georges-Louis Bouchez, avait laissé entendre dimanche qu'un accord entre le gouvernement fédéral et le groupe énergétique français Engie sur la prolongation de 10 ans de la durée de vie des deux réacteurs les plus récents du parc nucléaire belge était proche, Karine Lalieux, ministre des Pensions, l'a confirmé ce matin au micro de Bel RTL.

"Il y aura un Conseil des ministres restreints cette après-midi et nous sommes proches d'un accord pour garantir la sécurité d'approvisionnement de notre pays", explique la ministre.

L'accord porterait sur la prolongation de dix ans de deux réacteurs nucléaires, "et on garantit également la gestion des déchets nucléaires, pour nos enfants et nos petits-enfants", ajoute-t-elle.