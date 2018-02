Visites domiciliaires: Ecolo appelle le Premier ministre à faire "marche arrière"

(Belga) Ecolo-Groen appelle mercredi le Premier ministre à faire "marche arrière" au sujet du projet de loi sur les visites de la police au domicile des personnes qui hébergent des personnes en séjour illégal. Charles Michel "a le choix", estime le parti écologiste dans un communiqué. "Soit il reste soumis à la N-VA et sourd à ces critiques qui émanent de toutes parts, soit il les prend en considération et en tire les conséquences qui s'imposent."

"Ce projet de loi, dans sa forme actuelle, ne respecte pas notre Constitution et est totalement disproportionné. (...) Outre les amalgames créés par ce texte, ce bricolage juridique doit cesser. Il ne s'agit pas de clivage 'droite/gauche' ou de positions politiques 'fermes/souples'. Il s'agit tout simplement de démocratie et de droits de l'homme", commente le chef de groupe Ecolo à la Chambre, Jean-Marc Nollet. "Le Premier Ministre doit retirer ce projet de loi et démontrer qu'il est encore capable d'écouter et d'être un vrai libéral qui partage et défend les valeurs humaines et démocratiques avant toute autre considération." Plusieurs députés MR, dont la présidente du Sénat, Christine Defraigne, Françoise Schepmans et Richard Miller, se sont prononcés en faveur d'un amendement du projet de loi, tandis que les représentants des juges d'instruction ont exprimé mardi leur malaise. Le Premier ministre Charles Michel doit tenir à son retour des Russie des consultations discrètes, afin de tenir compte des différentes observations, en particulier celles des juges d'instruction, et "faire baisser la pression". (Belga)