Yves Oschinsky est le nouveau président du CCOJB

(Belga) Les organisations membres du Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique (CCOJB), réunies en assemblée générale, ont élu Yves Oschinsky pour un mandat de trois ans à la présidence jeudi.

"Je me mets au travail, collectivement, avec un grand enthousiasme, en mesurant la responsabilité liée à la confiance qui m'a été donnée", a déclaré le nouveau président. L'ancien bâtonnier du barreau de Bruxelles veut "mettre ses engagements et son expérience au service de la communauté et poursuivre sans relâche la lutte contre l'antisémitisme, la culture de la mémoire et le soutien à l'Etat d'Israël".. Yves Oschinsky succède donc à Yohan Benizri, qui n'était plus rééligible après ses deux mandats successifs à la tête de l'organisation. Le nouveau Comité Directeur sera élu le 13 octobre pour compléter l'organe exécutif du CCOJB. (Belga)