"Afflux massif" de touristes dans les Hautes-Fagnes: la police recommande d'éviter de s'y rendre

Des milliers de promeneurs se sont rendus dans les Fagnes ce samedi pour profiter du paysage et des premiers flocons de neige.



D'importants embarras de circulation ont été constatés notamment entre la Baraque Michel et le Signal de Botrange. "En cette période de vacances, alors que beaucoup de familles ont décidé de ne pas partir à l'étranger à cause de la crise sanitaire, nombreux d'entre eux ont choisi notre région pour se balader, se détendre et profiter de la nature", a expliqué Daniel Stoffels, le bourgmestre de Waimes qui a rarement vu une telle affluence dans les Fagnes. "Des voitures sont garées, parfois en toute illégalité, des deux côtés de la route, sur un tronçon d'environ 14 km", poursuit le bourgmestre qui a demandé à la police d'intervenir.

La grande majorité des personnes qui se promènent sont des familles

Avec les chutes de neige prévues durant la nuit de samedi à dimanche, les visiteurs devraient encore être nombreux dimanche. "Comme ce samedi, la police sera présente sur place et fera de la prévention et du conseil", détaille le bourgmestre qui rappelle le respect des règles sanitaires. "La grande majorité des personnes qui se promènent sont des familles. Il n'y a pas de rassemblement et les distances entre les groupes sont bien respectées", assure Daniel Stoffels.

Dimanche, des barrières et un balisage seront installés en amont de la piste de ski alpin d'Ovifat afin d'éviter qu'on y fasse de la luge. "Si le ski est interdit pour éviter les rassemblements, il faut faire en sorte que des dizaines de familles ne se rassemblent pas autour de la piste de ski pour profiter des joies de la glisse et y pratiquer la luge", conclut le maïeur.

La police recommande d'éviter de s'y rendre

Hier/vendredi, à Ovifat (Waimes), notre reporter Julien Modave avait déjà pu constater la présence de Belges venus faire de la luge, des bonshommes de neige ou des balades en le jour de Noël.

Ce samedi, la police n'hésite pas à parler d'un "afflux massif de visiteurs" et demande de ne pas se rendre sur place.

"Nous recommandons aux personnes qui avaient prévus d’aller ce dimanche 27 décembre 2020, dans la région des Fagnes (Baraque Michel, Signal de Botrange,…) d’éviter de s’y rendre. Depuis ce samedi matin, un afflux massif de visiteurs sature les parkings et créé des embouteillages", a écrit la police fédérale sur son compte Twitter.

