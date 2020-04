"Des précautions supplémentaires jusque-là": le vaccin contre le coronavirus pas attendu avant 2021

Yves Van Laethem, infectiologue au CHU St Pierre, était sur le plateau du RTL INFO 19H pour commenter l'actualité liée au coronavirus.

> CORONAVIRUS: les dernières infos

> CORONAVIRUS: toutes les infos

Selon lui, le virus Covid-19 "nous apprend des choses qu'on n'avait pratiquement jamais vues avec d'autres maladies virales. Il y a une variété des présentations et des complications extraordinaire. Le scientifique en apprend tous les jours, mais c'est un peu aux dépens de la situation des patients", reconnait-il.

L'un des plus grands espoirs restent la création d'un vaccin. Selon les premières estimations, il faudra attendre plusieurs mois. "Encore faut-il que le vaccin soit plus capable que nous-mêmes de produire des anticorps qui peuvent tuer le virus pendant longtemps. On l'attend au mieux –si c'est un miracle- fin de cette année, probablement, début 2021 et si vraiment ça traine un peu à l'été 2021."

Un délai qui engendrera forcement des répercussions. "Il faudra pratiquement avoir des précautions supplémentaires jusque-là, une petite année ou une année", conclut Yves Van Laethem.

> CORONAVIRUS: la carte mondiale de la propagation

> CORONAVIRUS: le bilan mondial