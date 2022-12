30% des gens déçus par leurs cadeaux de Noël les revendent ou les échangent: "Ça m'a permis de choisir"

Après le week-end de Noël, comme chaque année, vient l'heure des bilans. Vos cadeaux vous plaisent-ils? Trop petits, trop grands, ou tout simplement pas à votre goût? Vous avez plusieurs options. Les ranger dans une armoire, les revendre ou les échanger.

Selon une étude commandée par des opérateurs de revente en ligne, 50% des personnes non satisfaites par leur cadeau le conserve quand même. 17% des présents seront revendus et 13 % échangés en magasin.

Parmi les cadeaux échangés: les vêtements, les articles de décoration, les livres et les parfums. Sans oublier l'électro-ménager. "On prévoit toujours un peu plus le personnel la semaine après une fête", indique Jérémy Backelant, le responsable des ventes d'un magasin. "Parce qu'il y a plus de retours de la part des clients."

Dans les commerces, les échanges vont se poursuivre pendant plusieurs jours. Et cela recommencera après le 1er janvier.

Attention aux arnaques sur internet

Beaucoup de personnes revendent également leurs cadeaux sur internet. "Les premières annoncent apparaissent dès le 24 au soir", indique Aleksandra Vidanovski, porte-parole de 2èmemain.be. "Dire que c'est un cadeau de Noel non-désiré permet de vendre plus facilement."

La porte-parole met aussi en garde par rapport aux arnaques. "La règle d'or c'est que si une offre est trop belle pour être vraie, il y a de fortes chances qu'elle ne soit pas vraie", explique-t-elle. "Il faut également rester sur les plateformes. Il faut éviter de faire le paiement par d'autres moyens."