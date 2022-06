Après 3 jours de grève, les opérations ont repris chez Brussels Airlines: 316 vols annulés au total

Les opérations ont repris et se déroulaient à nouveau normalement dimanche matin chez Brussels Airlines après trois jours de grève du personnel de cabine et de pilotes, a indiqué la compagnie aérienne. Au total, 316 vols ont dû être annulés en raison de ce mouvement, avec un impact sur 40.000 passagers. On ignore encore l'impact financier de cette action syndicale.



Pendant les trois jours de grève, 217 des 533 vols prévus ont pu être assurés, soit environ 40% du total. La majorité des 40.000 passagers touchés ont pu partir pour leur destination grâce à une nouvelle réservation. Certains s'en iront ce dimanche puis dans les jours à venir, raison pour laquelle les vols devraient être très chargés. Les pilotes et le personnel de cabine de Brussels Airlines avaient entamé leur mouvement de grève jeudi. Il s'est terminé samedi soir. Le conflit social s'éternise depuis l'été dernier au sein de la compagnie, où le personnel souffre d'une charge de travail élevée. Une première action avait eu lieu en décembre, avec une grève de 24 heures. Maintenant que le tourisme reprend après la pandémie de coronavirus, le personnel se dit épuisé et demande une réduction de la charge de travail. L'entreprise, pour sa part, se dit ouverte à la reprise des négociations avec les syndicats. L'impact financier exact de la grève n'est pas encore connu, selon Brussels Airlines, qui devrait y voir plus clair dans les jours et semaines à venir.