Brocantes, marchés, activités culturelles, parcs d'attraction: voici la liste des événements EXTÉRIEURS qui seront permis dès le 8 mai

Un large plan plein air entrera en vigueur le 8 mai "lorsque la quasi-totalité des plus de 65 ans aura été vaccinée et sera protégée", indique le comité de concertation. Des activités extérieures seront permises dans certaines conditions.

Les représentants du gouvernement fédéral, des Communautés et des Régions se sont retrouvés mercredi au Palais d'Egmont à Bruxelles pour un comité de concertation très attendu après la pause de Pâques. Les ministres des différents niveaux de pouvoir ont pris un certain nombre de décisions. Selon un communiqué de presse écrit transmis par le gouvernement, un large plan plein air entrera en vigueur le 8 mai "lorsque la quasi-totalité des plus de 65 ans aura été vaccinée et sera protégée".

Les activités organisées (c’est-à-dire les activités de clubs sportifs ou d’associations) pourront rassembler au maximum 25 personnes à l’extérieur et pour tous les âges, mais sans accueillir de public et sans nuitée. Les enfants jusqu’à 12 ans accomplis peuvent être à l’intérieur avec un maximum de 10.

Par ailleurs, les éléments suivants seront à nouveau autorisés à l’extérieur :

AUTRES NOUVELLES MESURES

- Les terrasses des bars et restaurants rouvrent le 8 mai.

- Accueillir des clients à l'intérieur des établissements Horeca ne se fera pas avant juin.

- Des événements extérieurs sont à nouveau permis à partir du 8 mai : réceptions, banquets, représentations culturelles, services du culte jusqu’à un maximum de 50 personnes, parcs d’attraction, marchés aux puces et brocantes professionnelles.

- Fin du couvre-feu le 8 mai. Remplacé par une interdiction de rassemblement de plus de 3 personnes entre 0 et 5 heures.

- Les magasins non-essentiels rouvrent sans RDV le 26 avril.

- Les métiers de contact (coiffure, esthétique, tatouage, etc.) reprendront le 26 avril.

- Retour au présentiel à 100% pour l'enseignement maternel, primaire, secondaire spécial, premier degré de l’enseignement secondaire et formation en alternance. Les examens peuvent avoir lieu en présentiel.

- Le nombre de contacts rapprochés autorisés passe à deux personnes au lieu d'une. Autrement dit: la bulle de 1 passe à 2.

- La bulle "extérieure" passera à nouveau de 4 à 10 personnes.

- Les voyages non essentiels sont à nouveau autorisés le 19 avril.

