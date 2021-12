Comment donner envie aux enfants d'aller visiter les musées?

Aurielle Marlier, responsable communication pour les musées et société en Wallonie, était l'invitée ce midi du RTL Bienvenue. Elle détaillait cette nouvelle initiative adressée aux familles qui va être lancée ce week-end, pour donner envie aux enfants de se rendre au musée et visiter des lieux bien connus de manière mois traditionnelle.

Dans de nombreux musées, les enfants (âgés de 6 à 12 ans) pourront recevoir un sac ludique, qui est aussi un outil pédagogique qu'ils pourront utiliser pendant la visite, un peu à l'image d'un audio-guide, ils devront le rendre à la fin de la visite.

Trois mécaniques de jeu se trouvent dans ce sac:

- A l'intérieur du sac, se trouveront des dés à lancer sur base des pictogrammes qui apparaissent au-dessus, on va raconter une histoire et laisser libre cours à son imagination.

- La deuxième mécanique, est un travail d'observation. Il y aura toute une série d'outils qu'il faut piocher à l'intérieur d' un sac et cela oblige, cela incite les enfants à observer ce qu' ils observent de manière différente. Il y aura par exemple un kaléidoscope, une loupe ou une lampe de poche et donc on peut aller voir des oeuvres dans le détail par exemple et les contempler d'une manière décalée.

- Le troisième jeu, c'est un jeu qui se base un petit peu à la fois sur le "Pictionnary" et sur le "Time is up". On va mobiliser ce qu' on a observé pendant la visite par le mime, par le dessin et faire deviner des oeuvres au reste des joueurs.

La liste des musées participant à cette action est à retrouver sur ce site.