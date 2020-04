Coronavirus - BILAN BELGE: 132 nouveaux décès, 578 nouvelles hospitalisations

Le coronavirus en Belgique fait l'objet d'un rapport sanitaire quotidien réalisé par l'institut de santé publique belge (Sciensano) à partir de la collecte d'informations auprès des hôpitaux du pays. Les chiffres des nouveaux cas confirmés, entrées et sorties d'hôpital et décès permettent d'avoir une vue sur l'évolution de l'épidémie dans notre pays.

L'institut de santé publique belge (Sciensano) a communiqué ce jeudi 2 avril en fin de matinée le bilan sanitaire du coronavirus en Belgique pour les dernières 24 heures.

Cas confirmés

Nouveaux cas: 1422

3972 tests ont été réalisés.

Le nombre de personnes dépistées ne reflète toutefois pas le nombre réel de personnes infectées par le coronavirus en Belgique, car seules les personnes les plus sérieusement touchées sont dépistées.

Hospitalisations

578 nouvelles hospitalisations au cours des dernières 24 heures.

377 sorties d'hôpital

5552 personnes hospitalisées en ce moment dont 1205 aux soins intensifs (+61)

1065 lits disponibles aux soins intensifs. Taux d'occupation: 55%

916 patients nécessitent une assistance respiratoire (+10)

Décès

132 nouveaux décès : 60 en Flandre, 21 à Bruxelles, 51 en Wallonie

Total: 1143

Dix magasins Carrefour ont gardé portes closes vendredi



Dix magasins Carrefour n'ont pas ouvert leurs portes vendredi en raison d'un mouvement de grève de leur personnel, indique sur Facebook la CNE. La direction de l'enseigne a formulé une proposition de compensation pour les travailleurs jeudi, les syndicats en informent leurs militants ce vendredi matin (En savoir plus)



Plus de 67.000 indépendants ont demandé un report de leurs cotisations sociales

Au 31 mars, pas moins de 67.436 indépendants impactés par les conséquences de l’épidémie de coronavirus avaient introduit une demande de report d’un an de leurs cotisations sociales, tandis que 4.360 autres ont demandé à être dispensés de celles-ci.

La Wallonie commande 19 millions de masques à une Chine reconnaissante



La Région wallonne a réussi à passer une gigantesque commande de 19 millions de masques (16 millions de masques chirurgicaux et 3 millions de masques FFP2) la semaine dernière. Deux lots de 5,9 millions de masques sont déjà arrivés à Liège et attendent le feu vert de l'agence du médicament pour être libérés. (En savoir plus)

Un "guide d'intervention" pour les agents de police afin de clarifier les mesures



Les agents de police du pays ont finalement reçu des directives claires sur ce qui est autorisé ou non durant le confinement lié à la pandémie de coronavirus Covid-19. Tous les chefs de corps vont recevoir une note et tous les agents en rue disposeront d'un nouveau "guide des interventions"(En savoir plus)



Les pharmacies en première ligne avec une hausse de 50% de fréquentation



Les pharmacies connaissent une hausse de 50% de fréquentation, les plaçant au cœur de la crise du coronavirus, ressort-il d'une enquête auprès de la profession, menée par l'Association des pharmaciens de Belgique (APB) en collaboration avec la VUB, et citée dans La Dernière Heure vendredi. (En savoir plus)

La Belgique libère 5 millions d'euros pour la recherche d'un vaccin



Les fonds seront versés à une coalition pour les innovations dans la préparation épidémique (CEPI), alliance internationale de partenaires publics et privés qui souhaitent accélérer le développement d'un vaccin contre le Covid-19. La CEPI mettra ces budgets à profit pour financer des essais cliniques et pour améliorer la capacité de production mondiale. (En savoir plus)

Le personnel soignant salué par les facteurs

"En cette période, on parle souvent des policiers qui se rendent devant les hôpitaux pour encourager le personnel soignant. À Chimay, ce matin, c’était au tour des facteurs", nous a envoyé Mélanie via le bouton orange Alertez-Nous.

Un bonus de 1.450 euros pour les docteurs et les infirmières ?



Selon le journal De Tijd, le gouvernement fédéral s'est accordé jeudi soir sur une "prime covid-19" de 1.450 euros dont bénéficierait le personnel soignant dans les hôpitaux. Le gouvernement tablerait sur 10.000 demandes, portant la facture à 14,5 millions d'euros. Aucune décision n'a encore été prise a souligné vendredi le ministre des Finances, Alexander De Croo. Des discussions sont toujours en cours au sein du gouvernement sur diverses mesures de soutien ne visant pas uniquement le secteur des soins, a-t-il souligné (En savoir plus).

De nombreux Belges misent sur la bourse à l'occasion de la crise



En mars, beaucoup de Belges se sont tournés vers la bourse, montrent les données obtenues par L'Echo auprès de plusieurs courtiers actifs sur le marché belge. Ils ont enregistré l'arrivée d'un nombre élevé de nouveaux clients le mois passé, et observent dans les transactions sur actions, une proportion d'achats nettement supérieure à celle des ventes, rapporte le quotidien vendredi. (En savoir plus)

Fin du championnat de Belgique de hockey



A l'instar de plusieurs autres fédérations sportives belges, l'Association Royale Belge de Hockey (ARBH) a annoncé jeudi soir avoir mis un terme aux championnats de Belgique de hockey en DH, D1, D2 et D3, tant chez les dames que chez les messieurs.

Les prisons se répartissent 17.000 masques buccaux cousus par les détenus



Le personnel et les détenus actifs dans la chaîne alimentaire des prisons pourront utiliser 17.000 masques buccaux, indique jeudi l'administration pénitentiaire. Les prisonniers les ont fabriqués eux-mêmes dans les ateliers carcéraux. (En savoir plus)