Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: les parcs à containers ne rouvriront pas en Wallonie, le Doudou est annulé

Le coronavirus en Belgique et le confinement mis en place il y a plus de deux semaines pour limiter l'épidémie a transformé momentanément la société belge. Suivez ici les dernières informations relatives à la situation sanitaires, aux mesures de lutte contre l'épidémie et aux conséquences socio-économiques du confinement.

BILAN SANITAIRE



Cas confirmés

Nouveaux: 1422 (3972 tests effectués)

Le nombre de personnes dépistées ne reflète toutefois pas le nombre réel de personnes infectées par le coronavirus en Belgique, car seules les personnes les plus sérieusement touchées sont dépistées.

Hospitalisations

Entrées: 578

Sorties: 377

Total: 5552 personnes hospitalisées dont 1205 aux soins intensifs (+61 par rapport à hier)

Le taux d'occupation des lits de soins intensifs est de 55%.

Le nombre de personnes nécessitant une assistance respiratoire: 916 (+10 par rapport à hier)

Décès

Nouveaux: 132

Total: 1143

CORONAVIRUS DIRECT

Le Doudou est annulé

"Aujourd'hui, la seule priorité qui doit prévaloir, c'est la santé de nos concitoyens. C'est la seule chose qui doit guider nos décisions", explique le bourgmestre qui a annoncé la décision. (En savoir plus)



Pas de réouverture des parcs à conteneurs en Wallonie

Les parcs à conteneurs de Wallonie ne rouvriront pas leurs portes au grand public la semaine prochaine, a fait savoir une porte-parole de la ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier. Le sujet était évoqué vendredi après-midi devant le gouvernement wallon. La ministre a notamment relayé les craintes du personnel des recyparcs, opposé à une réouverture même partielle.

Les dentistes en grande difficulté financière

Les dentistes du pays, dont une grande partie a suspendu son activité en raison de la pandémie de coronavirus, font face à des difficultés financières. Ils ne comprennent pas que les autorités ne leur viennent pas davantage en aide. (plus d'infos ici)

Une carte interactive pour des achats de proximité en toute sécurité à Namur

Une carte interactive référençant plus de 220 commerces namurois qui restent ouverts durant le confinement est disponible depuis vendredi, a indiqué la Ville de Namur. Outre son caractère informatif, le dispositif doit permettre aux Namurois de faire leurs achats avec plus de sécurité. Ceux qui souhaitent y figurer ou modifier les informations les concernant sont invités à envoyer un e-mail à cabinet.scailquin@ville.namur.be ou à appeler le 081 24 69 92. Lien: https://www.namur.be/lien/coronavirus-commerces

Près de 90% des travailleurs de l'horeca au chômage temporaire

Un total de 1.023.940 demandes de chômage temporaire ont été enregistrées fin mars. Neuf travailleurs de l'horeca sur dix sont touchés, ressort-il d'une étude de l'Institut pour un développement durable (IDD) qui se base sur les données de l'Onem et de l'ONSS. Ces chiffres donnent une première idée de la situation des différents secteurs face à la crise liée au Covid-19, mais continuent d'évoluer.

Plus de 600 Belges rapatriés en quelques jours selon le ministre

Plus de 600 ressortissants belges qui se trouvaient à l'étranger et souhaitaient rentrer au pays en raison de la pandémie de coronavirus ont été rapatriés ces derniers jours sur des vols spéciaux organisés par les Affaires étrangères, a annoncé vendredi le chef de la diplomatie belge, Philippe Goffin.

Des bons à valoir dans l'horeca après la crise

Les Brasseurs belges, les grands producteurs de sodas et d'autres entreprises ont mis sur pied une plate-forme (horecacomeback.be) destinée à soutenir le secteur horeca à la fin de la crise liée au coronavirus. Le grand public est invité à sélectionner l'un ou l'autre établissement et à acheter des bons à valoir au sein de ce restaurant ou café, une fois que celui-ci aura rouvert ses portes à l'issue de la crise.

Les personnes qui n'ont pas le coronavirus ne doivent pas repousser des soins nécessaires

Repousser des soins nécessaires par peur du coronavirus peut s'avérer catastrophique, s'alarme vendredi l'hôpital universitaire de Jette, UZ Brussel. Médecins généralistes et patients suivis pour certaines pathologies doivent être vigilants aux signaux d'alerte afin d'intervenir à temps, plaide l'institution.

L'Europe suspend droits de douane et TVA à l'importation d'équipements médicaux

La Commission européenne a répondu favorablement vendredi à une demande des Etats membres de suspendre pour quatre mois au moins des droits de douane et la TVA sur des équipements médicaux importés de pays tiers et jugés indispensables dans la lutte contre le coronavirus.

30% des clients de Delhaize ne respectent pas la distanciation sociale

Trois clients de Delhaize sur dix ne respectent pas les mesures de distanciation sociale, même après l'insistance d'un employé de magasin, selon l'analyse de l'enseigne auprès d'un échantillon représentatif. L'entreprise va donc appliquer des autocollants de sol avec le message "1,5 mètre pour la sécurité de tous", indique-t-elle vendredi.

Une coordination nationale prend place pour lutter contre les violences faites aux femmes

La Conférence interministérielle consacrée aux droits des femmes a décidé vendredi de mettre en place un dispositif de coordination pour lutter contre les violences faites aux femmes, phénomène susceptible de recrudescence en période de confinement. Il a notamment été décidé d'intensifier la communication des numéros d'urgence et d'écoute au grand public et de relancer les campagnes de sensibilisation radio et TV. Les initiatives locales seront partagées au sein de la Conférence interministérielle afin de les promouvoir, le cas échéant, dans le reste du territoire belge. Une attention particulière sera développée vis-à-vis des publics plus vulnérables comme les femmes avec enfants. La Conférence interministérielle a convenu qu'une prise en charge coordonnée avec l'ONE et Kind en Gezin doit être mise en place. Actuellement présidée par la secrétaire d'Etat bruxelloise à l'Egalité des Chances, Nawal Ben Hamou (PS), la Conférence a réuni vendredi un premier groupe de travail.

La Flandre rouvre ses parcs à conteneurs au grand public

Les communes et les intercommunales de gestion de déchets en Flandre pourront rouvrir les parcs à conteneurs à partir de mardi, a annoncé cette semaine la ministre régionale de l'Environnement Zuhal Demir. De nombreux bourgmestres et citoyens plaidaient pour une réouverture, a indiqué vendredi l'Union des villes et communes flamandes (VVSG) qui salue la décision. L'Union demande toutefois aux citoyens de ne se rendre au parc à conteneurs que pour des motifs urgents et de bien s'informer sur ce qui peut y être déposé ou non en cette période de confinement lié à la crise du coronavirus. L'amiante-ciment ne sera ainsi accepté nulle part.

Le ministre de l'Intérieur allemand appelle à des contrôles à la frontière belge

Afin de contrer la propagation du Covid-19, des conditions strictes doivent être imposées aux personnes souhaitant traverser la frontière belge pour se rendre en Allemagne, estime le ministre de l'Intérieur allemand, selon l'hebdomadaire Der Spiegel.

Les entreprises belges estiment que la crise comprime leur chiffre d'affaires d'un tiers

Les entreprises belges estiment que la crise du coronavirus comprime leur chiffre d'affaires d'un tiers, ressort-il vendredi d'une enquête menée auprès de 4.725 d'entre elles à la demande de l'Economic Risk Management Group (ERMG) mis en place à la suite de cette crise. Quatre firmes sur 10 interrogées rapportent même une chute de plus de 75% de leurs ventes.

AB InBev négocie une suspension du loyer des cafés

Plusieurs brasseries ont décidé de renoncer à leur loyer pour soutenir les exploitants de café qui ont dû fermer en raison de l'épidémie de Covid-19. Il s'agit notamment de Haacht, Palm, Moortgat et Omer Vande Ghinste. AB InBev n'avait pas encore emboîté le pas, ce qui avait irrité les "Nous ne sommes pas propriétaires des cafés et louons nous-mêmes les locaux", explique Karolien Cloots. Le brasseur a des contrats avec 700 propriétaires, dont la moitié auprès de la société immobilière Cofinimmo. "Nous essayons de les persuader de renoncer au loyer pendant toute la période de fermeture. Ces négociations sont en cours", affirme la porte-parole. Des petits propriétaires ont déjà renoncé au loyer de 42 établissements. "Nous avons alloué 1 million d'euros pour aider les cafés à redémarrer. Cet argent servira à nettoyer gratuitement les canalisations des pompes et à remplacer les anciennes réserves par de la bière fraîche", explique Karolien Cloots.

Le centre agronomique d'Ath héberge des jeunes migrants en transit

Durant cette période de pandémie, un groupe de jeunes migrants sera hébergé au CARAH d'Ath, le Centre agronomique de recherches appliquées du Hainaut. La logistique sera assurée par des bénévoles. Le CPAS d'Ath fournira les repas. "La situation des migrants est particulièrement difficile en ce moment de crise. Nous félicitons les associations qui se sont mobilisées dès le début pour faire face à cette problématique", commentent les intervenants (la plateforme pour l'Interculturalité à Tournai, Picardie Laïque, l'antenne locale de la plateforme citoyenne, la province de Hainaut, la ville d'Ath et son CPAS).

Liège: les parcs à conteneurs restent fermés



Les parcs à conteneurs gérés par Intradel en province de Liège restent fermés, a-t-on indiqué vendredi du côté de la CSC Services publics, à l'issue d'une réunion. Les responsables de l'intercommunale de gestion des déchets Intradel et les organisations syndicales se sont rencontrés vendredi. "Toutes les parties autour de la table sont bien d'accord, comme la CSC Services publics l'a rappelé en déposant un préavis de grève, il ne s'agit pas là d'une activité essentielle! Et chacun a convenu qu'il était bien difficile de faire respecter aux usagers les règles de distanciation sociale", a précisé Thierry Gilson, secrétaire permanent CSC Services publics Liège-Verviers.

Les magasins Carrefour fermés vendredi matin ont rouvert

Les dix magasins Carrefour qui n'avaient pas ouvert leur portes vendredi matin sont en train de le faire, indiquait en fin de matinée la CNE. Les travailleurs restent mécontents des propositions de la direction, mais tiennent à assurer un service aux clients pendant la crise sanitaire liée au Covid-19.(En savoir plus)



Plus de 67.000 indépendants ont demandé un report de leurs cotisations sociales

Au 31 mars, pas moins de 67.436 indépendants impactés par les conséquences de l’épidémie de coronavirus avaient introduit une demande de report d’un an de leurs cotisations sociales, tandis que 4.360 autres ont demandé à être dispensés de celles-ci.

La Wallonie commande 19 millions de masques à une Chine reconnaissante



La Région wallonne a réussi à passer une gigantesque commande de 19 millions de masques (16 millions de masques chirurgicaux et 3 millions de masques FFP2) la semaine dernière. Deux lots de 5,9 millions de masques sont déjà arrivés à Liège et attendent le feu vert de l'agence du médicament pour être libérés. (En savoir plus)

À Gerpinnes, Thomas joue du saxophone pour le personnel soignant

"À Gerpinnes, nos joueurs de tambours et de fifre jouent tous les soirs un air à 19h55 avant les applaudissements. C'est une chouette idée lancée par la commune. Mon jeune ami Thomas le fait au fifre, mais il a aussi pris l'initiative de jouer un tube par jour sur son saxophone. Hier soir, c'était "Dance Monkey" de Tones and I", nous explique Thierry, via le bouton orange Alertez-nous.

Un "guide d'intervention" pour les agents de police afin de clarifier les mesures



Les agents de police du pays ont finalement reçu des directives claires sur ce qui est autorisé ou non durant le confinement lié à la pandémie de coronavirus Covid-19. Tous les chefs de corps vont recevoir une note et tous les agents en rue disposeront d'un nouveau "guide des interventions"(En savoir plus)



Les pharmacies en première ligne avec une hausse de 50% de fréquentation



Les pharmacies connaissent une hausse de 50% de fréquentation, les plaçant au cœur de la crise du coronavirus, ressort-il d'une enquête auprès de la profession, menée par l'Association des pharmaciens de Belgique (APB) en collaboration avec la VUB, et citée dans La Dernière Heure vendredi. (En savoir plus)

La Belgique libère 5 millions d'euros pour la recherche d'un vaccin



Les fonds seront versés à une coalition pour les innovations dans la préparation épidémique (CEPI), alliance internationale de partenaires publics et privés qui souhaitent accélérer le développement d'un vaccin contre le Covid-19. La CEPI mettra ces budgets à profit pour financer des essais cliniques et pour améliorer la capacité de production mondiale. (En savoir plus)

Le personnel soignant salué par les facteurs

"En cette période, on parle souvent des policiers qui se rendent devant les hôpitaux pour encourager le personnel soignant. À Chimay, ce matin, c’était au tour des facteurs", nous a envoyé Mélanie via le bouton orange Alertez-Nous.

Un bonus de 1.450 euros pour les docteurs et les infirmières ?



Selon le journal De Tijd, le gouvernement fédéral s'est accordé jeudi soir sur une "prime covid-19" de 1.450 euros dont bénéficierait le personnel soignant dans les hôpitaux. Le gouvernement tablerait sur 10.000 demandes, portant la facture à 14,5 millions d'euros. Aucune décision n'a encore été prise a souligné vendredi le ministre des Finances, Alexander De Croo. Des discussions sont toujours en cours au sein du gouvernement sur diverses mesures de soutien ne visant pas uniquement le secteur des soins, a-t-il souligné (En savoir plus).

De nombreux Belges misent sur la bourse à l'occasion de la crise



En mars, beaucoup de Belges se sont tournés vers la bourse, montrent les données obtenues par L'Echo auprès de plusieurs courtiers actifs sur le marché belge. Ils ont enregistré l'arrivée d'un nombre élevé de nouveaux clients le mois passé, et observent dans les transactions sur actions, une proportion d'achats nettement supérieure à celle des ventes, rapporte le quotidien vendredi. (En savoir plus)

Fin du championnat de Belgique de hockey



A l'instar de plusieurs autres fédérations sportives belges, l'Association Royale Belge de Hockey (ARBH) a annoncé jeudi soir avoir mis un terme aux championnats de Belgique de hockey en DH, D1, D2 et D3, tant chez les dames que chez les messieurs.

Les prisons se répartissent 17.000 masques buccaux cousus par les détenus



Le personnel et les détenus actifs dans la chaîne alimentaire des prisons pourront utiliser 17.000 masques buccaux, indique jeudi l'administration pénitentiaire. Les prisonniers les ont fabriqués eux-mêmes dans les ateliers carcéraux. (En savoir plus)